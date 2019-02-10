Dyson Airwrap實試！新手都可以簡單捲髮？【翠如新手試玩】

Dyson除了吸塵機、風扇及風筒外，早前推出嶄新設計的Airwrap捲髮器，比起傳統更快手更易用。從未試過玩捲髮器的翠如，就拎套機返來試玩，睇睇她第一次玩Airwrap捲髮器，會雞手鴨腳還是簡單完成任務呢？

早前推出的Dyson Airwrap就以大熱的Supersonic風筒作構想，推出一款可簡單為頭髮造型的工具，它擁有高速、高壓的Dyson第九代數碼摩打驅動，再配合被稱為康達效應 (Coanda effect)的空氣動力學原理，一口氣將頭髮的水分與溫度適當結合，簡易曲髮、順髮、乾髮，亦無需過於複雜的過程以及過高溫度的科技。而且與Supersonic風筒一樣內置智能溫控技術，內置熱敏感測器每秒超過40次量度出口的溫度，維持溫度不超過100度，幫助防止頭髮過熱損傷。

跟機會有多個捲髮配件，包括30mm及40mmAirwrap造型髮捲配件：用於打造豐盈曲髮或波浪，適用於大多數頭髮類型；軟刷順滑造型梳：細軟扁塌的髮質打造順滑效果；硬刷順滑造型梳：打造柔順直髮；以及圓頭豐盈造型梳：呈現蓬鬆效果。（Dyson Airwrap造型器Complete：售$4,280）

接下來睇睇翠如第一次試玩Dyson Airwrap，又會有何效果？睇片啦！

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