Samsung Galaxy S10 限量版規格曝光、售價勢破萬？

早前曾有傳聞 Samsung 即將發表的 Galaxy S10 系列將有五個不同版本的機種登場，撇除不會在全球所有地區發售的 5G 版，其中售價、規格立於頂點的，就是一部採用陶瓷機身的「限量版」。 但究竟這部限量版 S10 是否真的存在？坊間一直眾說紛紜，直到今日菲律賓的 Samsung 官方網站為我們帶來了更多提示。

菲律賓的 Samsung 官方網站，稍早前就上載了 Samsung Galaxy S10 的預訂頁面，在選擇機器型號的畫面當中就出現了四款不同型號選擇，其中 Option B、C、D 大概依次就是 Galaxy S10+、S10 以及 S10e，而當中標明是「限量版」的 Option A 就講明要等到 3 月 15 日才開始預訂，而隨其附送的禮品亦相較其他三個型號貴價，明顯就是指向傳說中的陶姿機身版 S10。



Option A 與系列中最大尺寸的 S10+ 同樣大小

根據目前情報所得，限量版本 S10 除了擁有陶瓷機身，亦會採用 Samsung 最新出產的 UFS 記憶體、即使不加入任何記憶卡擴充亦可以自帶 1TB 儲存空間；另外，在 RAM 方面，據傳 Galaxy S10 限量版本亦將是首部在國際市場販售的 12GB 記憶體手機，相信可以更好發揮到 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的威力。



在價錢方面，S10 系列中最高價的將為 S10 限量版，傳聞要價達$1,500 美金、亦即近＄12,000 港幣的水平，似乎並非人人也負擔得起了。

資料來源：XDADevelopers