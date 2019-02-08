iPhone、iPad Facetime 現竊聽漏洞 Apple 急推 iOS 12.1.4 補鑊

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早前 iOS 12.1.3 的 Group Facetime 被人找到程式漏洞，即使沒有主動接聽，系統亦會自動開始對話，做成用戶被竊聽的風險。Apple 方面知悉後已暫時停止 Group Facetime 功能的運作，並且在今日稍早釋出已收復漏洞的 12.1.4 版本 iOS 更新。

是次發現的漏洞容許有心人士即使只知悉用戶的電話號碼也可以進行竊聽，自 iOS 12.1 版本、亦即是 Group Facetime 功能正式推出開始已經存在，只不過是在 12.1.3 版本時才被人挖出。

是次發現的漏洞容許有心人士即使只知悉用戶的電話號碼也可以進行竊聽

然而已經更新至 12.1 至 12.1.3 之間的用戶，亦不用過度恐慌，因為 Apple 已在伺服器方面停止 12.1.3 或之前的 iOS 裝置啟動 Group Facetime 的功能，在更新至 12.1.4 之前，這些版本的用戶皆只能用到單對單的 Facetime 功能進行通話。不過小心駛得萬年船，為防有更多潛在問題，各位還是盡早更新吧！

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