Oppo 新一代全屏旗艦機 Find Z － 會是 10 倍變焦機嗎？

Oppo 雖然尚未正式進軍香港，但於 2018 年憑 Find X 的滑動全屏設計，成功在用家心中留下美好的印象。最近，Oppo 便為 Oppo Find Z 註冊商標，為推出新一代全屏旗艦機作好準備。綜合目前 Oppo 已公布或流出的新技術，坊間預計 Oppo Find Z 將會搭配 10x 混合變焦三攝相機、Snapdragon 855 處理器及全新的光域屏幕指紋技術等技術。（文：黎生）

早前在 Geekbench 的資料庫上，曾找到採用 Snapdragon 855 處理器、代號為「Poseidon」的 Oppo 手機，基於 Oppo 手機一直採用 Qualcomm 處理器的設計，故「Poseidon」極可能就是 Find Z 手機。另外，Oppo 亦將會在 MWC 2019 期間正式展示 10x 混合變焦三攝配置，正好應用至新一代全屏旗艦機 Oppo Find Z 之上。

Oppo 剛剛在歐盟市場上為 Find Z 進行商標註冊。

另外，坊間亦指 Oppo 的光域屏幕指紋解鎖技術，亦有可能被納入 Find Z 之內。新技術可使手機的屏下指紋光感範圍比被目前主流方案增加 15 倍，讓手機支援雙指認證，大大提高安全系數，值得用家期待。