vivo V15 Pro 未正式發布已偷步到港！？

【vivo V15 Pro】2 月 20 日除了有 Samsung Unpacked 發布會之外，另一國產廠 vivo 其實也會在同一日發表新機，雖然並非可以與 Galaxy S10 規格匹敵的旗艦，但論關注度，相信這部中階 V15／V15 Pro 絕對也不遜色。而就在正式發表之前，居然有媒體已經率先獲得實機，而試用地點居然還是香港？！

vivo V15 系列採用升降式前鏡頭，官方早已表明其前鏡頭為 3200 萬像素，比他們在 2018 年發表的 NEX 旗艦更強，當然成為不少用家的焦點。而日前在微博上就有人上載了一張手持 V15 Pro 實機的照片，背景明顯就是位於香港。

在微博文中並未有提及新機的試用地點，但就清楚列出 V15 Pro 的前後鏡規格，並且表明內置的並非 S855，間接確認 V15 Pro 採用中階處理器（傳聞為 S675）的事實。

經 Google Maps 一搜，就知道該地位於佐敦寶靈街：

除了升降式的 3200 萬像素前鏡頭，vivo V15 Pro 背面採用的是 4800+800+500 萬像素三鏡頭組合效果亦令人期待，然而實際效果如何，就要留意之後的跟進報導啦！



資料來源：微博