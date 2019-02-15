iPhone SE 清貨價再現2000港紙有找　超低價入手最後機會？

iPhone SE 相信是近年最受歡迎的入門版 iPhone，跟 iPhone 5s 相同的細小機身加上合理的定價，令不少因為 iPhone 高昂價錢而卻步的朋友投入 iOS 的懷抱。美國 Apple 早前以不到港元兩千的清貨價推出 iPhone SE 旋即售罄，剛剛再度上架，有興趣的朋友一定要把握機會！

iPhone SE 再度以清貨價在 Apple 美國官網上架，今次推出的相信是剩低的翻新機（refurbished）存貨。現時售價 US$299（約港幣 $2,346）的 128GB 版本已經再度售罄，而售價 US$249（約港幣 $1,954）的 32GB 版本，則仍然有土豪金配色選擇，想入手的朋友不要猶疑，不過當然要先準備收貨用的轉運公司或請美國朋友幫手購買。

iPhone SE 再度以清貨價現身美國 Apple 官網，相信是最後一批存貨的翻新機。（Apple）

iPhone SE 多面睇（按圖放大）

相信今次 iPhone SE 清貨價已經接近貨尾，到底 Apple 接下來是否會推出新一代平價手機 iPhone SE2？Apple 是否會於 3 月 25 日舉行 Special Event？感興趣的朋友，記得留意我們的第一手報道。

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