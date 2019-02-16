【交通津貼．實測】7-11、OK便利店取補貼限時著數（附優惠限制）

政府推出的「免入息審查公共交通費用補貼計劃」終於正式可以取得補貼了，大家雖然可以只需要在港鐵站、輕鐵客務中心等地點領取。估不到7-Eleven、OK便利店都為「爭客」，相繼推出優惠！領津貼同時可以賺多10蚊現金券，當然要賺盡啦！

政府推出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」大家可以最多每月可獲上限300元交通費補貼，可以於港鐵站、輕鐵客務中心以及7-Eleven、OK便利店及惠康等超過1800個地點領取。最估不到7-Eleven、OK便利店都為「爭客」，相繼推出優惠，只需要在2月16日至27日期間內，到7仔、OK的分店領取公共交通費用補貼，就可以額外取得10元現金券。

便利店都可以領取交通津貼，更可以取得額外現金券。（林勇攝）

記者於第一日實試如何取得優惠，原來過程十分簡單，只需要與便利店店員說領取公共交通費用補貼，再拍八達通卡，津貼就會自動存入卡內，而店員亦會給列印2張5蚊的印現金券，於限期內使用。7仔與OK同樣需要下次購物滿15元（不包括購買香煙及其他服務項目），就可以用一張5元現金券（期限為2月16日至3月6日），都叫賺多10蚊。

7-11及OK便利店領取車津及現金券實測流程

（按下圖放大解說）

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兩大便利店為搶客，各出領取交津的優惠。（資料圖片）

其他資訊

每月乘搭公共交通費用超過$400，不論年齡和入息也可獲得交通補貼。而超出$400後的每$1元車費可獲0.25元補貼，上限最多是$300。

（想知道更多獲取津貼地方及步驟，可按下圖放大解說）

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