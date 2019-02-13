【交通補貼攻略】教你一部手機 5 分鐘即攞津貼、街都唔使出！

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【手機即攞交通補貼】香港政府為市民推出的「公共交通費用補貼計劃」由 1 月起實施，不過以 300 元為上限的金額則由 2 月 16 日起才可以領取。目前主要領取津貼的地點包括各大港鐵站、便利店等，已算十分方便，但其實只要有部智能手機，幾個步驟就可以即時拿到你應得的津貼金額！

要甚麼手機才能津貼？
 

今次我們試用來登記津貼的是 Huawei Mate 20 Pro

今次要用來拿取津貼的裝置，主要是一部支援 NFC 讀寫的 Android 手機，以便將津貼直接存入八達通卡。

至於不少用戶的 iPhone 方面，即使在 iPhone 7 之後已加入 NFC 天線，但目前仍未支援原生的八達通讀寫，要拿取津貼就需要另購一部價值＄188 的專用讀卡器，為了拿取每月最多＄300 的津貼是否化算，就真的見仁見智。

價值＄188 的 iPhone 專用八達通讀卡器

手機拿取交通津貼步驟

搞定支援手機之後，就要進入申請、拿取津貼的步驟，經筆者實試，由下載 App 開始到可以領取津貼，中間的過程不過 5 分鐘。

1. 下載《八達通》App

《八達通》Google Play Store 下載連結

《八達通》iTunes Store 下載連結

 

2. 入 App 登記八達通卡

下載 App 後，首先要將八達通卡加入至 App 內，那就可以減省往後要輸入八達通卡號碼的麻煩。

3. 手機查詢／拿取交通津貼

在八達通 App 的首頁現在已加入「公共交通費用補貼計劃」的選項，按下去即可以進入可查閱／領取津貼的藍色頁面

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