Google Chromecast V3上陣　電視睇 YouTube、Netflix話咁易

【 Google Chromecast V3】如果各位師兄家中電視未是智能電視, 那你想用手機串流 YouTube 係大電視睇呢？啱啱新出的 Google Chromecast 第三代 就幫到你喇, 佢支援 YouTube、Netflix、Spotify、Google Photos、Google Play 等各種應用程式，無論 Android 及 iOS 裝置都適用。

Chromecast 以全新啞色霧面機身設計示人，提供粉筆白及炭黑兩種新色選擇，硬件效能提升了15%，支援每秒 60 幀的 1080p 影片播放，平衡超高畫質與流暢畫面。

▼安裝Google Chromecast到電視非常簡單 （點擊大圖）▼

+ 5 + 4 + 3

Conclusion: 「一家大細唔怕冇野睇啦！」

大家只需連接上電視的 HDMI 輸入，再安裝 Google Home 手機程式， 即可透過手機或電腦裝置將相片、影音及電子遊戲等投放到電視螢幕，一同感受優質串流娛樂體驗，到時仲洗自己一個人睇住個細細個的手機嗎！？？另外 Chromecast 以全新啞色霧面機身設計示人，提供粉筆白及炭黑兩種新色選擇，而且硬件效能提升了15%，支援每秒 60 幀的 1080p 影片播放，平衡超高畫質與流暢畫面。現於 Google Store 和豐澤發售，只需 HK$ 349 即可購買這個法寶，絕對是新年共聚一堂的娛樂活動及送禮首選！

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【你部電視未食到 YouTube同 Netflix?? Google Chromecast V3幫到你!! 】

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