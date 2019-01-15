Google Pixel 3 Lite XL 跑分成績曝光

Google 雖然一直不重視香港，遲遲未肯引入 Pixel 3 系列手機，但其實 Google 對 Pixel 系列手機的發展一直沒有停頓。繼早前流出即將推出 Pixel 3 Lite 後，最近坊間便在 Geekbench 上發覺疑似 Pixel 3 Lite XL 的踪影，預告 Google 將可能為中階用戶帶來兩款不同屏幕尺吋的新手機。（文：黎生）

於 Geekbench 的資料庫中，可以找到一部採用 Snapdragon 710 處理器的 Pixel 3 XL 手機，但因為 Pixel 3 XL 手機理應搭配 Snapdragon 845，故坊間相信手機應為 Pixel 3 XL Lite 版本，讓一眾用家感到驚喜。 目前已知新機將會採搭配 6GB RAM，亦採用 Android 9 系統，並預計手機將會搭配 6 吋 18.5 : 9 屏幕、與 Pixel 3 同級的 1,200 萬像素主攝鏡頭、3.5mm 耳筒槽等實用規格。

Pixel 3 XL Lite 的疑似 Geekbench 跑分

至於 Pixel 3 則預計將會採用 Snapdragon 670 處理器，而其他規格應與 Pixel 3 XL 一樣。但一切尚有待 Google 公布更多消息。

資料來源：MyDrivers