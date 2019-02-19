小米 9 SE 中階登場　意味著小米 9 「真心貴」？

小米 9 SE 市場傳言，很可能會跟小米 9 同步發布。似乎小米 9 SE 將會在定價上配合小米傳統用戶群對售價的要求，以中階硬件配置登場，滿足不同用家的需要。（文：黎生）

小米 9 將於 2 月 20 日正式發布，有別於過往的小米手機，雷軍早已打開口牌稱：「小米旗艦機，一定要去掉性價比的束縛，專心做最好的產品，不辜負米粉對小米的期待」，率先暗示小米 9 售價將會偏高。因此坊間亦同時傳出平價版的小米 9 SE 亦會同步登場，以讓用家有更多不同選擇。

小米 9（圖）機背設計早已被官方流出，相信會走高階旗艦手機定價路線。（雷軍微博）

小米 9 SE的外型雖然沒有任何流出資料，但中國京東的網店上就找到手機即將開售的頁面。坊間預計小米 9 SE 將會採用 Qualcomm 準旗艦級別的 Snapdragon 7 系處理器，而且小米產品總監王騰還曾表示，2019 年將有更多中階手機設有屏下指紋解鎖技術，意味著小米 9 SE 極有可能和小米 9 一樣備有屏下指紋解鎖設計。

小米 9 SE 流出相關資訊（按圖放大）

至於小米 9 SE 的外形設計方面，借鑑上年小米 8 及小米 8 SE 的經驗，手機的外型或許與小米 9 有明顯分別。



來源：MyDrivers、MyDrivers

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