傳 iPhone XS 即將推出「中國紅」版本力挽銷情？

iPhone XS、XS Max 等手機推出不足半年時間，早前曾經於中國市場割價促銷，但整體而言的銷情仍無復當年之勇。而為了刺激銷路，Apple 方面似乎正在蘊釀下一大招 － 為 iPhone XS、XS Max 推出紅色版本？

Apple真的會出紅色iPhone XS? 各位對紅色機特別有愛的用家聽見此消息必然十分興奮，但奉勸各位先不要太過高興，首先這消息仍然只是傳聞，並沒有太多實質證據支持；



另一方面，據消息來源指，今次的紅色版本 iPhone 僅限於中國內地市場推出，而且在命名上亦有別於過往 iPhone 紅色機種 － 並非以 PRODUCT(RED) 的系列名稱推出，而是改用「中國紅」這一甚具「特色」的顏色命名；故我們有理由相信，即使紅色 iPhone 真有其機，亦未必可以在香港乃至於國際市場上市。

在過往，Apple 習慣在新機發售的半年之後推出 PRODUCT(RED) 紅色版本，例如 iPhone 7 就在 2017 年 3 月、而 iPhone 8 則是在 2018 年 4 月，以求在產品周期的中段為銷售數字加入生氣。

據說新的紅色版本 iPhone XS、XS Max 將會有其獨立售價、為 10,000 人民幣起，即比本來售價還要昂貴；不過若然預算不多、又對紅色有愛的話，不如早點入手 PRODUCT(RED) 版本的 iPhone XR 更為化算？