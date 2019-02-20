HuaweI P30 系列發布日期定案、再到巴黎有咩新搞作？

Huawei P 系列其設計及相片質素備受用家關注，近日有關 Huawei P30 系列的發布會亦終於有更多消息，與 2018 年一樣，Huawei P30 系列全球發布會將選址於法國巴黎舉行，日期為 3 月 26 日。雖然官方沒有透露太多 Huawei P30 系列的資訊，但細看邀請函卻依然隱藏不少訊息。 （文：黎生）

Huawei P30 系列將於巴黎舉行全球發布會。 首先，Huawei P30 系列全球發布會以「#REWRITETHERULES」為主題，加上圖片將巴黎鐵塔局部大幅放大，或暗示 Huawei P30 將於備有更強的變焦能力，進一步突破或改寫手機攝影的規範，完美切合大會主題。

官方釋出的宣傳影片，可以看到不斷將景點拉近，預告手機將備有出眾的變焦能力：

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 2019年2月19日

坊間除了預計 Huawei P30 系列將會進一步強化攝影能力外，P30 全綫系列亦會採用 Kirin 980 處理器、OLED 水滴全屏及屏下指紋解鎖技術，實用性出眾。

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