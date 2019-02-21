Huawei P30 Pro 微博流出消息　確認將採用四鏡配置

Huawei P30 Pro 將於 3 月 26 日正式發布，而華為消費者業務CEO余承東更藉 P30 Pro 的作品爆料暗示手機將採用四鏡配置，讓手機的攝力更上一層樓。

昨天 Huawei 才確認 P30 Pro 將於 3 月 26 日於法國巴黎正式發布，今天華為消費者業務CEO余承東又藉分享 P30 Pro 的相片，預告手機將採用四鏡配置，配合 Leica 的成像效果，讓手機攝影的實用性更上一層樓。於余承東分享的相片中，可以看到新手機的水印，雖然部分已被遮擋，但無礙坊間認出「Huawei P30 Pro」及「Leica Quad Camera」的字眼，正式確認手機將備有四鏡配置。

即使部分水印被遮擋，但依然可以讓人輕鬆猜出句子為「Huawei P30 Pro」及「Leica Quad Camera」。

另值得一提的，余承東分享的相片是月球的近拍照。若果相片真的以 P30 Pro 拍攝，再對照昨天公布的 Huawei P30 Pro 邀請函，幾乎可以確定 P30 Pro 將會備有高倍變的攝影能力。即使相片有可能外接望遠鏡拍攝，但成像依然比其他廠更銳利及清晰，更讓坊間認為 P30 Pro 必然備有出眾的光學變焦處理能力。

至於 P30 Pro 是採用單鏡變焦還是多鏡變焦的配置，則有待 3 月 26 日的發布會公布了。

來源：微博

余承東藉元宵節分享相片時，暗示 P30 Pro 將採用 4 鏡配置。

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