Samsung Galaxy S10 plus、S10e、Fold 發布會懶人包5分鐘睇重點

Samsung Galaxy S10 plus、Galaxy Fold 摺疊式屏幕手機及 S10、S10e 等 S10 系列產品，終於在美國三藩市舉行的 Unpacked 發布會中正式登場。到 S10 系列之間有什麼分別？S10+ 的最大賣點是什麼？以下就為大家總結發布會重點，等大家可以最短時間了解 S10 系列的新功能。

Samsung Galaxy S10 plus 及 Galaxy Fold 一如所料成為今次發布會的焦點所在，其中即將在香港推出的 Galaxy S10+，更加是 S 系列十周年旗艦作品，以下就為大家搶先介紹一下。

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Samsung Galaxy Fold 首部摺疊屏幕手機

Galaxy Fold 現身！

Galaxy Fold打開後有如一部平板。

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Galaxy Fold售價1980美元。

Samsung Galaxy S10 全新 Dynamic AMOLED 屏幕

Samsung Galaxy S10+ 的 6.4 吋雙曲面 Infinity-O 屏幕，使用全新的 Dynamic AMOLED 技術。（蔡浩騰攝）

Samsung Galaxy S10+ 一如市場傳聞，配備 6.4 吋 19:9 的雙曲面開孔式 Infinity-O 屏幕，特別之處是今次新系列使用全新的 Dynamic AMOLED 技術，除了是世界首台通過 HDR10+ 認證的流動裝置屏幕之外，根 Samsung 提供德國 TUVRheinland 的認證，就算未有使用護眼模式，Dynamic AMOLED 都可以降低藍光的輸出達 42%。

Samsung Galaxy S10 超聲波屏下指紋感應

Samsung Galaxy S10+ 及 S10 使用超聲波屏下指紋感應技術，比起市場上的光學屏下指紋感應更準確可靠。（蔡浩騰攝）

另外，S10+ 跟 S10 同樣配備超聲波屏下指紋感應技術，根據廠方的解釋，超聲波屏下指紋除了比現時市場上的屏下光學指紋感應更加安全之外，在一些好像手濕之類的狀況，超聲波技術都可以成功辨認，而光學指紋感應就做不到同樣效果了。

Samsung S10+ 配備雙前鏡 3D 人面解鎖

Samsung S10+ 在開孔屏 Infinity-O 屏幕當中，設有一對自拍鏡。（蔡浩騰攝）

Samsung Galaxy S10+ 及 S10 Infinity-O 屏幕比較（按圖放大）

至於 Infinity-O 屏幕上的前置雙鏡頭設計，可說是 S10+ 跟其他 S10 系列最大的分野。S10 全系列均使用一枚 1000 萬像素，支援雙像素 PDAF 對焦的 f/1.9、80 度視角的自拍鏡，不過 S10+ 就另外設有一枚 800 萬像素的全焦距 f/2.2、90 度視角的 RGB Depth 景深鏡頭，令 S10+ 可以做到更精準的 3D 人面解鎖，正式取代廠商沿用多時的虹膜解鎖技術。

Samsung S10+ 及 S10 設機背 3 鏡設計

Samsung S10+ 及 S10 機背同樣設有 3 鏡頭，分別是 1200 萬像素長焦距、1200 萬像素主鏡及 1600 萬像素超廣角鏡。（蔡浩騰攝）

S10+ 跟 S10 同樣設有機背 3 鏡頭設計，分別是 1200 萬像素自動對焦、f/2.4、45 度視角支援 OIS的長焦距鏡 + 1200 萬像素雙像素 PDAF 對焦、f/1.5 及 f/2.4 雙光圈、77 度視角 OIS 廣角主鏡 + 1600 萬像素全焦距、f/2.2、123 度超廣角鏡，3 鏡組合支 0.5X/2X 光學變焦及 10X 數碼變焦。在影片拍攝方面，S10 系列新增Super Steady Video 超穩定影片拍攝，當中其實是使用 1600 萬像素超廣角鏡頭拍攝，再以裁剪影片的方式去達到 EIS 電子影像穩定的效果。

另外，香港版 S10 系列如無意外將會使用 Snapdragon 855 處理器，配合手機的 NPU 處理器，除可以在相片拍攝時提供最佳場景設定外，亦可以提供包括平衡、及畫面構成等的 AI 建議。另外，S10 的 AI 亦會根據用戶的使用習慣，去在不同時段、使用某個 Apps 之後，預先準確啟用另一個 Apps，或者根據用戶習慣令手機更慳電。S10 系列亦新增 Bixby Routines，其使用方法其實跟 iOS 的 Siri 捷徑類似，讓用戶可以根據場景、時間、或者正在進行的事情等條件作設定，去誘發手機進行下一項指令，似乎 iPhone 有的功能，Galaxy 手機果然都一定會包括。

Samsung Galaxy S10 系列追加 Wireless PowerShare

Samsung 為 S10 系列加入 Wireless PowerShare 功能，手機可以利用無線充電技術，為 Gear Buds 耳機，甚至另一台支援 Qi 的手機充電。（蔡浩騰攝）

Samsung 為 S10 系列追加全新的 Wireless PowerShare 可算是另一個矚目新功能，手機可以利用 Qi 無線充電技術，為其他裝置提供電源，其中最大得益者，應該是同場發布的新一代全無線耳機 Gear Buds。官方雖然未有提供 Wireless PowerShare 的詳細功率，不過就提到可以在 30 分鐘內為另一台裝置（相信是指同樣為 S10）提供約 14% 的電量，救急之用是足夠的。

S10 加入液冷系統電競強化

Samsung S10 系列亦追上潮流，為手機作出電競方面的強化，加入 Vapor Chamber Cooling 液冷結構，令處理器可以常時在最佳溫度下運作，而且支援 Unity Engine Optimized，另外更支援 Dolby Atmos for Gaming 音效播放。

Samsung S10 無線連線、充電更快速

S10 系列支援 Wireless Charging 2.0，根據廠商的資料，充電速度比 Note 9 快 29%，比 S9 則快 33%。全系列均達到 IP68 防水防塵標準，亦支援外置記憶卡。LTE 網絡連線速度達 2Gbps，另外亦支援 Wi-Fi 6 協定，能夠提供達現時 4 倍的連線速度。

Samsung Galaxy S10 系列比較

Samsung 正式發布 Galaxy S10+（左起）、S10 及 S10e 十周年紀念系列。（蔡浩騰攝）

S10+ 之外，S10 同樣屬於高階手機，使用 6.1 吋雙曲面 Dynamic AMOLED 19:9 屏幕，同樣支援 HDR10+ 標準，除了屏幕大小及前鏡只有一枚外，其餘規格跟 S10+ 幾近相同。至於 S10e 可說是 Samsung 版的 XR，廠商希望愛好細機身的用戶同樣可以體驗旗艦級手機規格，所以 S10e 配備了 5.8 吋平面的 Dynamic AMOLED 19:9 屏幕，Infinity-O 屏幕只有單鏡頭設計，另外機背只剩 1200 萬像素標準鏡 + 1600 萬像素超廣角鏡的配搭，比起其餘兩台同系列作少了 1200 萬像素長焦距鏡，另外亦移除了屏下指紋解鎖，再為好像以往 Sony 手機的機側指紋解鎖；其他手機規格大致接近。

Samsung Galaxy S10 系列推出時間

Samsung Galaxy S10 系列將會在2 月 21 日開始接近預訂，並會在 3 月正式推出。全系列均設有 Prism Green／Prism White / Prism Black / Prism Blue 四種配色，而 S10e 另外增加了非常年青的 Canary Yellow，S10+ 則如之前的消息一樣，設有陶瓷黑及陶瓷白兩個尊貴版本。

Samsung Galaxy Fold 及 S10 5G 版將會推出

另外，Galaxy S10 5G 版本將會在稍後於市場推出，將會使用 6.7 吋的 Infinity-O 屏幕，另外前鏡會使用 3D 景深鏡頭，另外電池容量更會高達 4500mAh。另外同樣在發布會中登場的 Galaxy Fold 摺疊式屏幕手機，我們將會為大家另文再作介紹，大家記得留意。

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