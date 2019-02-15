Galaxy S10 實機試玩片流出、屏幕中央驚現巨大空洞！？

數碼生活
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Samsung 在 2 月 20 日將會發表旗下的最新旗艦機 Galaxy S10 系列，隨著發布日臨近，越來越多的資料也相繼在網上流出；

此前大量的流出已經讓 S10、S10+ 以及 S10e 的外觀曝光得八八九九，不過今日新上載的 Galaxy S10+ 實機試玩片，居然有一突兀的大圓洞位處屏幕中間，究竟是個什麼玩法！？

這段在 YouTube 上載的新影片，短短一分鐘、質素一般，中間開關了 S10+（看右上角的雙前鏡就可以區分）的屏幕數次，並未有展示甚麼特別的功能：

在左右晃動間，我們可以看見在 S10+ 的屏幕下方位置有一明顯的圓洞，而此圓洞在之前的所有流出中都未曾見過，如果正式出機時圓孔還存在的話，相信並非個個用戶能夠接受。

但各位 Samsung Fans 也不用太過緊張，據消息來源指，之所以會有一個如此圓孔，是因為 Samsung 在 S10 系列所採用超聲波屏下指模技術，在隔著保護貼後就會失效，是以片中展示的圓孔，其實是保護貼廠商為了不影響手機操作而留下的。

然而另一個問題就來了，這樣的圓洞決非大部份用戶可以接受，而要避免同樣情況出現，用戶就只有兩個方法：不用保護貼、或是不用屏下指模功能，對現今用戶而言實在有點難抉擇。

Samsung 的對手 Huawei、vivo 等廠商，他們用的屏下指模技術乃光學辨識，即使加上保護貼亦可正常使用（甚至出廠已經有保護貼）

而值得一提的是，Samsung 的對手 Huawei、vivo 等廠商，他們用的屏下指模技術乃光學辨識，即使加上保護貼亦可正常使用（甚至出廠已經有保護貼），如今 Galaxy S10 系列在未上市前就面對著一個設計上的難題，實在叫人擔心。

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