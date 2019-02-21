Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 規格詳細比較

Samsung Galaxy S10+（plus）、S10 及 S10e 即將會在香港正式推出，到底 3 台 S10 系列產品有何分別，以下就列出 3 機的詳細規格，讓大家可以作簡單的比較。

Samsung Galaxy S10+ 自然是今次 3 台之中的旗艦作品，但其實跟標準配備的 S10 分別不大，除了 6.4 吋屏幕比 6.1 吋稍大之外，S10+ 另一比較佔優之處，就是機面增多了一枚 RGB Depth 景深鏡頭，可以做出更準確的 3D 人面解鎖。

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反而 S10e 可以說是驚喜之作，在 Sony 都放棄 compact 產品線的年代，Samsung Galaxy S10e 大膽在 5.8 吋小機身，用上跟 S10+ 及 S10 接近的旗艦規格，加上使用非曲面的 Dynamic AMOLED 屏幕，若果定價合理的話，相信會引起不少朋友的興趣。

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