Samsung Galaxy Fold 摺芒機正式發布　規格定價發售日即刻睇

Samsung Galaxy Fold 在 Unpacked 2019 中忽然正式登場，成為全球焦點所在，而且定價及正式發布日期均已經正式公布，未來科技產品？原來已經殺到埋身，The Future has already Unfolded。

Samsung Galaxy Fold 在毫無先兆下，成為 Unpacked 2019 發布會打頭陣的真正旗艦產品，而且今次在發布會出場的，更非概念手機，而是已經可以運作的正式產品。官方更令人意外的公布了發布日期及定價，原來摺疊式屏幕手機已經離我們不遠了！

Samsung Galaxy Fold 在摺疊模式下，屏幕只有 4.6 吋大，可以輕易單手操作。（Samsung）

Samsung Galaxy Fold 將會在 2019 年 4 月 26 日正式公開發售，定價為 US$1,980（約港幣 $15,542），對比起已經在市場發售的 iPhone XS Max 來說，採用各種最新科技的 Samsung Galaxy Fold 價錢反而令人覺得合理。

Samsung Galaxy Fold 配備 4.6 吋外屏幕，打開後摺疊式內屏幕大小為 7.3 吋，設有機背 3 鏡頭、內屏幕 2 鏡頭及機面單鏡頭共 6 個鏡頭，內建 12GB RAM 及 512GB ROM，設有 4380mAh 電池。