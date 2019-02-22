Samsung Galaxy S10+ 榮登 DxOMark 攝影之王寶座？

Samsung Galaxy S10+ 的 DxOMark 評分剛剛出爐，主鏡得分達 109，與 Huawei 兩部旗艦機同級，而自拍鏡得分更達 96，大幅領先坊間手機。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10+ 剛剛發布，DxOMark 便發表了其攝力評分報告。Galaxy S10+ 主鏡得分達到 109，與 Huawei Mate 20 Pro 及 P20 Pro 並列第一；至於自拍鏡更以 96 分搶佔首名，使 Galaxy S10+ 成為目前最強的攝影手機。

Samsung Galaxy S10+ 成為目前最強的攝影手機。

採用 3 主鏡配置的 Samsung Galaxy S10+，被 DxOMark 指其相片擁有極出眾的動態範圍，而且曝光度、色彩還原或背景虛化運算亦達到頂級水平。Samsung S10+ 的主鏡在攝錄表現上亦有討好的色彩、流暢度及曝光值，使 Galaxy S10+ 的相片及影片的評分分別達到 114 及 97，兩者均與 Mate 20 Pro 打成平手。

Samsung Galaxy S10+ 的主鏡及自拍鏡得分為 109 及 96。

Samsung Galaxy S10+ 在 DxOMark 評分測試中的相片效果（按圖放大）

至於自拍鏡方面，DxOMark 則指 Samsung Galaxy S10+ 的自拍人像相片有不俗膚色還原，而且整體色調及曝光均達到理想水平，只是若環境稍暗時則會稍為偏淡，未夠討好。而自拍影鏡的影片表現亦有上佳水平，讓 Samsung Galaxy S10+ 整體表現相當出色。



來源：DxoMark、DxoMark

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