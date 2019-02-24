iPhone X 也要 Fold？　Apple 摺芒專利曝光概念設計湧現

iPhone X Fold 是摺芒 iPhone？Apple 早前有關摺芒手機的專利設計曝光，有外國設計師就以有關專利，設計了概念摺芒手機 iPhone X Fold。不過現在要說 iPhone 摺芒似乎還言之尚早，因為根據消息透露，最快要 2020 年 Apple 的摺芒產品才有可能面世。

iPhone X Fold 雖然只是坊間設計師自行製作的概念機圖輯，不過當中依據的，卻是 Apple 早前申請的設計專利。Apple 早前在 Samsung Galaxy Fold 正式發布前，對摺疊式屏幕設計的專利提出申請，恐怕是純粹想在對方新產品推出前，先來一個下馬威。Apple 並非首次對摺疊式屏幕產品申請專利，早在 2011 及 2016 年，Apple 就已經先後對可扭曲式屏幕的設計作出專利申請，不過今次的申請來得比以往的申請都更加詳盡，所以引起大家的注意。

Foldable.news 找來工業設計師 Roy Gilsing，設計出 iPhone X Fold 的概念手機。（Foldable.news）

根據 Cnet 報道，Apple 分別對屏幕摺疊後向內及向外的設計提出專利申請，另外更有一款三疊式的設計；不過設計當中並沒有好像 Samsung Fold 一樣的內外雙屏幕設計，似乎是 Apple 並沒有將手機及平板兩種產品合二為一的打算？觀乎 Apple 申請的專利，似乎有關設計主要是為了縮小裝置的物理大小而設，似乎應用在將來的 iPad 設計上機會較大。

Apple 為摺疊式屏幕產品申請設計專利（按圖放大）

Apple 申請的設計專利，摺疊式屏幕在摺疊後屏幕向外的設計。（Cnet）

而 Foldable.news 就找來了荷蘭藉的工業設計師 Roy Gilsing，以 Apple 的專利設計推這台 iPhone X Fold 的概念手機。這台X Fold 不單止名字，原則上就是 Samsung Galaxy Fold 的 Apple 變奏版；同樣的內外雙屏幕設計，接近相同的機身比例，唯一主要分別是 X Fold 手機型態採用 iPhone X 的 M 字額全面屏設計。

iPhone X Fold 打開後可以橫向使用，感覺就像當年的 Nokia 9000 系 Communicator。（Foldable.news）

Roy Gilsing 另一張概念圖就將 iPhone X Fold 作橫向擺放，令手機變成好像 Nokia 昔日的 9000 系 Communicator 一樣操作，記者個人就覺得 Apple 會採用如此平凡的設計機會不大。根據現時的專利設計，Apple 似乎更加是利用摺疊式屏幕，減小 iPad 系列的機身大小。

其他摺疊式 iPhone 概念設計（按圖放大）

另外，在 2018 年初，美銀美林集團的分析師 Wamsi Mohan，在走訪過 Apple 的眾多零件供應商之後，認為 Apple 最快會在 2020 年才會推出摺疊式屏幕產品。須知道 Wamsi 作出推斷時為 2018 年初，相信當其時應該沒有太多人可以想像到，Samsung 在一年之後已經成功將摺疊式屏幕量產並推出市場。大家認為，Apple 會在什麼時候推出自家的摺疊式屏幕產品呢？