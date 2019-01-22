Moto RAZR 2019 摺屏手機設計圖曝光

早前 Moto 被指有意重新推出 RAZR 手機，其專利圖亦被曝光，但到底 RAZR 2019 版本的外型到底如何呢？ 坊間最近便流出了設計圖，可以看到 RAZR 2019 將會採用 RAZR V3 的經典造型，如底部突出的部分將會與前作同為揚聲器等等。不過，雖然 RAZR 2019 雖然用家經典設計，但內裡卻換上了嶄新的摺叠 OLED 柔性屏幕，讓兩者完美結合。（文：黎生）

從圖中，可以看到 RAZR 2019 將會採用瀏海屏設計，使手機屏佔比不致太低。另外，當 RAZR 2019 打開後的背㕅，上下半部均可以各看到一個「小圓」，而這兩個「小圓」有可能是 Moto 的標誌、相機或指紋感應器，另上半部更設有一個小屏幕以便日常使用。

雖然 Moto 依然沒有公布何時推出，但對於 Moto 願意重新採用經典造型推出新智能手機，對 Moto 而言總算是一個好消息。