Nokia 9 PureView MWC 2019上手試：五鏡頭成就手機攝影之王？

【Nokia 9 PureView 實機上手玩】終於在 MWC 2019 發表傳聞已久的 Nokia 9 PureView ，一如傳聞一樣，Nokia 9 PureView 在手機界中首次出現的五鏡頭配置成為最大特色。 實際上鏡頭多是否代表有高的成像質素？Nokia 9 PureView 就是HMD Global 給出的答案。而經筆者在現場試用後，亦可以肯定地說：Nokia 9 PureView 的確突破了目前手機拍攝的界限。 （文：加里）

Nokia 9 PureView 的五個 ZEISS 蔡司主鏡頭系統是與 Light 合作開發，它們同是 1,200萬像素（f/1.8光圈及1.25µm像素），其中兩個是 RGB（彩色）鏡頭，其餘三個則是黑白鏡頭，與市場上其他多主鏡頭手機有明顯分別。 使用這個鏡頭組合，主因是拍攝時5個鏡頭均會同時拍攝影像，黑白鏡頭捕足所有光源資訊，結合RGB鏡頭來建立影像，優點是能有極高的相片品質。

Nokia 9 PureView的攝影介面與傳統無異，但其專業拍攝模式的介紹經重新設計，拍攝時能紀錄大量深度數據，約是一般手機的120倍，故拍攝後的相片可以進行人工散景對焦（能直接在Google Photo內調校）。

另外，喜歡後製相片的發燒友必要留意，Nokia 9 PureView除能以最常見的 JPEG 格式來儲存相片，手機亦支援 RAW 及 DNG 格式儲存，同時為了方便用戶後期處理相片，Nokia 與 Adobe 合作在旗下的相片編輯軟件 Lightroom 加入這兩個原相格式的支援，待處理圖像後輸出至 JPEG 儲存。

Nokia 9 PureView的攝影介面與傳統無異，但其專業拍攝模式的介紹經重新設計

縱使Nokia表示Nokia 9 PureView已和Light及Qualcomm 合作，善用手機的運算效能,以得到最快的相片處理速度。不過筆者現場測試所見，首次開啟已拍攝的相片，每張相片需時6-7秒時間處理，如一次過拍攝多張相片，更會在手機的通知列顯示「x張高質照片處理中」。

如一次過拍攝多張相片，更會在手機的通知列顯示「x張高質照片處理中」

雖然照片處理需時，可是當你看到Nokia 9 PureView拍攝的相片，你就會覺花時間處理影像是值得，不論是相片的對比度及細緻度都是一流。以下就先為大家帶來兩張現場試相：

至於Nokia 9 PureView其他規格，大家在官網已可詳細查閱，筆者在這裡不另作介紹，唯一要注意是手機只配置Qualcomm Snapdragon 845處理器，未能追上主流，畢竟Nokia 9 PureView已開發多年，換上855處理器或會影響推出時間。