ASUS 手機不死！Zenfone 6 將於 5 月正式登場？

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ASUS Zenfone 系列一向備受追求性價比的用家歡迎，不過今年 Zenfone 6 將不會在 MWC 2019 中發布。ASUS 只是在展期中的雜誌中賣廣告，預告 Zenfone 6 將於於 5 月移師至西班牙華倫西亞舉行發布會，意圖讓手機的焦點不會被 5G 或摺屏手機所分散。（文：黎生）

雖然 Zenfone 6 一直沒有太多消息流出，但細看廣告中的形象，可見 Zenfone 6 將會採用全屏設計，而且不是目前常見的劉海屏、水滴屏或打孔屏，而是真全屏設計，至於 Zenfone 6 會採用滑動式屏幕還是 Pop-Up 式自拍鏡以達到真全屏效果，則尚未有太多資訊。

ASUS 於 MWC 2019 展會期間預告 Zenfone 6 將於 5 月 24 日於西班牙華倫西亞舉行發布會。 廣告中的 Zenfone 6 採用真全屏設計，讓人相當期待手機的真正外型。

除此之外，廣告宣傳語為「DEFY ORDINARY」，預告 Zenfone 6 將會備有不平凡的設計，以為用戶帶來驚喜，正好配合 ASUS 手機策略轉型一事，務求讓手機更能配合專業用戶的需求。但到底 Zenfone 6 有什麼過人之處，期待在稍後時間有更多資料流出。

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