LG G8 ThinQ 首配發聲 OLED 屏幕及 Hand ID 等新功能

LG G8 ThinQ 雖然不支援 5G 網絡，但卻是 G 系列首部搭配發聲 OLED 屏幕、Hand ID 及升級手勢操控的型號，並同時搭配三攝配置、Hi-Fi 音效。（文：黎生）

LG G8 ThinQ 於 MWC 2019 期間正式發布，手機雖然同樣採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，但並未加入支援 5G 網絡的 X50 數據機。不過 LG G8 ThinQ 依然是誠意十足，全因手機搭配多項新功能，包括發聲 OLED 屏幕、配合 ToF 前鏡使用的 Hand ID 等新功能，使 LG G8 ThinQ 依然有不俗的賣點。

LG G8 ThinQ 於 MWC 2019 正式發布。（美聯社）

LG G8 ThinQ 繼續採用 M 字額設計，但卻由以往的 IPS 屏幕升級至發聲 OLED 屏幕去兼顧聽筒的功能，配合 G7 時代的 Boombox 喇叭設計，使手機的聲畫表現再次升級。另外，LG G8 ThinQ 還設有 3 鏡頭主攝版本，分別為 1,200 萬像素標準、1,200 萬像素長焦及 1,600 萬像素超廣角相機，整體攝力不俗。

LG G8 ThinQ 睇多啲（按圖放大）

手機新增 Z-camera（即 ToF 相機）， 帶來全新的 Hand ID 解鎖功能。（LGE）

另外，LG G8 ThinQ 還在前置鏡頭組加入了 Z-camera（即 ToF 相機），不但使手機有更理想的自拍照質素，更讓手機備有嶄新的 Hand ID 掌紋解鎖功能，讓用家只要將手掌放在屏幕前便可以解鎖，更方便平放枱面上時使用。除了 Hand ID 外，手機還重新引入更多隔空手勢操作，包括音樂播放、音量調校、App 切換、屏幕截圖及接聽電話等等，使手機頗具不同賣點。



來源：GSMArena、美聯社、LGE