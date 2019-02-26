Sony Xperia 10 港行正式推出、21:9 長屏幕三千有找極速上手玩！

【21:9 長屏Sony Xperia 10】在 MWC 登場的一眾摺機、旗艦機，最快可能都要等到 3 月中～ 4 月期間才會正式開售，但要玩新科技，卻不一定要等那麼久，例如 Sony 就趕及在 MWC 發布會後僅一天，即於香港舉行新品發布會，帶來中階新機 Xperia 10、10 Plus。

Sony Xperia 10、10 Plus 定位為中階智能手機，採用的處理器雖非 Qualcomm 800 系的頂級處理器而是 600 系的中階處理器，但主要賣點卻是市場上較罕見的 21:9 比例「長屏幕」，在旗艦機 Xperia 1 來到之前，想要體驗這個具電影比例的屏幕的話，絕對可以考慮。

Sony Xperia 10 Plus（左）採用 6.5 吋屏幕，而 Xperia 10（右） 則為 6 吋

Sony Xperia 10 Plus 為兩機中較為高階的型號，採用 Qualcomm 636 處理器，屏幕較大，足有 6.5 吋：

+ 4 + 3 + 2

而 Xperia 10 採用的是稍遜一籌的 Qualcomm Snapdragon 630 處理器以及較細小的 6 吋屏幕：

+ 2

21:9 長屏幕功能

21:9 屏幕比起 16:9/18:9 的屏幕為「長」，除了可以看得更多，同時亦造就了不同的新應用／新享受：

在不同平台上有大量的 21:9 影片，用 Xperia 10、10 Plus 去欣賞的話即可以有全屏體驗，不會有上下黑邊

新加入的分屏功能，可以劃分出兩個 16:9 比例的畫面

當然，在拍攝圖片、影片時，也可以選擇 21:9 比例，而且最高可以支援 21:9 比例的 4K 解像度影片，要營造電影質感可能會更為容易？



用戶可能會擔心機身拉長了會影響單手操作，但 Sony 亦在 Android 9.0 Pie 介面的基礎上加入了特別的介面設計，除了可以在 Home 介面向上掃出 App Drawer，亦繼承了 Xperia XZ3 的側面感應，只需要在屏幕邊的特定位置點兩下，系統就會開出因應你使用習慣而編排出的 App／設定列表，相當方便。

Sony Xperia 10 與 Xperia 10 Plus 分別定價為 $2,499 及 $2,999，3 月 1 日就正式發售。



Xperia 1 未到步，Xperia 10 系列的兩部機種相信是體驗 21：9 屏幕的最快途徑，如果對處理器運算能力需求不大，單純用來上網、睇片、甚或是看中它們的 LDAC 支援，打算用來主力聽歌的話，Xperia 10 系列絕對是值得考慮的平價選擇。