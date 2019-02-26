抗抑鬱遊戲？療癒佳作《史萊姆牧場》　成功結合經營與冒險元素

《史萊姆牧場（暫譯：Slime Rancher）》是一款由Monomi Park所打造的獨立遊戲，該作所採用的玩法是牧場經營搭上探索冒險，而其最大的賣點便是建構在一個以史萊姆為主題的世界，玩家所要做的便是四處探索尋找各式各樣的史萊姆，並將他們捕捉帶回牧場養殖，同時藉此來賺取利益來獲得更好的裝備和牧場設施。

該作在2016年展開付費測試後馬上獲得了好評，即便在2017正式上架也還是在Steam平台上維持着壓倒性好評的評價，2018年登上了Xbox One以及PS4平台也依然是維持着良好的表現，玩家甚至稱其為比現實藥物還要有效的抗憂鬱道具。

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該作在2016年展開付費測試後馬上獲得了好評，即便在2017正式上架也還是在Steam平台上維持着壓倒性好評的評價，2018年登上了Xbox One以及PS4平台也依然是維持着良好的表現，玩家甚至稱其為比現實藥物還要有效的抗憂鬱道具。

若各位PC玩家是第一次聽聞該作，且也對賣萌的史萊姆搭上牧場經營的這項玩法設計有興趣，3月可說是最佳的入手時機，因為《史萊姆牧場》已在近期確立將會是Epic Games Store的下一波免費贈送作品，預計將在3月7號正式開跑，有興趣的玩家可別錯過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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