iPhone都可拍出專業級相片！Apple攝影大賽得獎作品專家逐一評

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Apple早前舉行了iPhone拍攝比賽（Shot on iPhone Challenge），今次多個國家的iPhone用家獲獎，更包括香港用家於彩虹村拍攝的相片。今次就讓評審品評各相拍攝手法，看看有什麼可以學習的地方。

iPhone影相質素一向都非常不錯，尤其這一代iPhone XS、XR加入拍攝新功能如Smart HDR等，令手機可以輕易攝出大師級作品。最近Apple舉行的攝影比賽，香港及來自多個國家的iPhone用家都攝出了不少非常出色的作品，就讓評審們逐張作品品評一下。今次得獎作品來自不同國家或地區，包括香港、新加坡、德國、白俄羅斯、以色列及美國等。記錄多姿多采的城市風光、稀奇罕見的動物、別具創意的光線反射、日常生活等映像。

Alex Jiang（iPhone XS Max） 陳漫評「洋溢可愛的色彩，構圖亦別具故事感。放大後更可看見每位家庭成員的細微神態和他們之間的獨特接觸。相片中間的籃球架，令整幅相片更具故事感覺。」

其他作品（按下圖放大解說）

+5
+4
+3

得獎的作品將會於指定城市的廣告牌、Apple Store 及網上展出。而且拍攝得獎相片主要是iPhone XS Max 以至 iPhone 7。

解放 iPhone XR 人像散景拍攝限制！免費必裝影相App「Focos」
AirPods 初代 3 月尾下架、暗示 AirPods 2 終於要來了？
Huawei P30 Pro 真機曝光、確認雙排四鏡設計
Samsung Galaxy S10、S10+ 上手試　實機超音波指紋掃描勁爽快
iPhone XR、XS 網店「真．劈價」！直減2000蚊入手！！
iPhone XR影相實測！與XS、8大比併！試玩人像散景、夜景相
Nokia 9 PureView 香港真實試拍、實測蔡司 5 鏡影相有幾勁！
Nokia 9 PureView MWC 2019上手試：五鏡頭成就手機攝影之王？
iPhone X 也要 Fold？　Apple 摺芒專利曝光概念設計湧現
iPhone XR 拆解　單鏡頭秘密、隱藏電量大揭秘
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。