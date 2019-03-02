iPhone都可拍出專業級相片！Apple攝影大賽得獎作品專家逐一評

Apple早前舉行了iPhone拍攝比賽（Shot on iPhone Challenge），今次多個國家的iPhone用家獲獎，更包括香港用家於彩虹村拍攝的相片。今次就讓評審品評各相拍攝手法，看看有什麼可以學習的地方。

iPhone影相質素一向都非常不錯，尤其這一代iPhone XS、XR加入拍攝新功能如Smart HDR等，令手機可以輕易攝出大師級作品。最近Apple舉行的攝影比賽，香港及來自多個國家的iPhone用家都攝出了不少非常出色的作品，就讓評審們逐張作品品評一下。今次得獎作品來自不同國家或地區，包括香港、新加坡、德國、白俄羅斯、以色列及美國等。記錄多姿多采的城市風光、稀奇罕見的動物、別具創意的光線反射、日常生活等映像。

Alex Jiang（iPhone XS Max） 陳漫評「洋溢可愛的色彩，構圖亦別具故事感。放大後更可看見每位家庭成員的細微神態和他們之間的獨特接觸。相片中間的籃球架，令整幅相片更具故事感覺。」

其他作品（按下圖放大解說）

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得獎的作品將會於指定城市的廣告牌、Apple Store 及網上展出。而且拍攝得獎相片主要是iPhone XS Max 以至 iPhone 7。