小米將夥拍 Light　開發多鏡頭手機挑戰 Nokia

小米都搞五鏡手機？Nokia 5 鏡頭手機 9 PureView 正式發布後，拍攝效果之出眾令人震驚，5 鏡頭搞得咁掂，可能小米又想試，所以就宣布與 5 鏡頭技術的幕後功臣 Light 合作，將會以計算攝影（computational photography）為基礎，共同研發全新的多鏡頭手機。（文：黎生）

Nokia 於 MWC 2019 期間正式發布與 Light 合作研發的 Nokia 9 Pureview，並憑 5 鏡頭拍攝出色的相片質素，成功吸引用家的注意。為了不落後於人，小米亦剛剛宣布與 Light 的合作計劃，兩間廠商將會以計算攝影（computational photography）為基礎，共同研發全新的多鏡頭手機。

Light 備有自家影像處理器，以便處理裝置上多支鏡頭的數據。

目前兩廠並沒有公布更多有關手機的外型設計，但新機預計將會採用 Light 與 Sony 合作研發的全新 IMX 感光元件，以大幅提升相片拍攝的水準。另外，Light 自家擁有的影像處理器最多可以支援 10 支鏡頭，故小米的攝影手機到底會採用多少支鏡頭，依然是未知之數，而坊間猜測最少是 4 支鏡頭或上。

透過裝置不同焦距的鏡頭，手機便可以進行一系列運算，以提升手機的拍攝質素，而這亦正是手機攝影的發展方向。

Light 早前推出的 L16，就是以 16 個鏡頭同時拍攝，再以計算攝影方法，拍攝出令人驚異的相片質素。（Light）

Light 憑推出一部設有 16 支鏡頭的相機，而備受全球攝影受好者所關注。近期 Light 更積極進軍手機市場，預計多鏡頭手機的發展將會更為快速及成熟。



來源：GSMArena