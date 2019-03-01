Huawei P30 系列官圖流出、新變焦鏡是重點？！

Huawei 將於 3 月 26 日於法國巴黎舉行 Huawei P30 Pro 及 P30 的發布會，最近網上更正式流出多張 P30 Pro 及 P30 的外型圖，讓用戶更清楚看到兩機的各個賣點。一如外界所料，兩部手機均會搭配屏下指紋解鎖技術，而且更會採用超貼邊的水滴屏設計，為用戶帶來更理想的全屏使用效果。（文：黎生）

另外，今次流出的電腦渲染圖更可清楚看到兩機的相機配置。Huawei P30 Pro 將會採用兩組四鏡配置。主鏡頭組分別有三組鏡頭，除了主鏡及超廣角外，渲染圖更可清楚看到第三支鏡頭備有「正方形」外型，故此坊間預計 P30 Pro 確實將會採用仿如 Oppo 10x 潛望鏡的設計，使 P30 Pro 將備有極為出色的變焦能力。至於副鏡頭組則搭配 ToF 鏡頭，亦使 P30 Pro 對距離辨識有更佳效果。

Huawei P30 Pro 及 P30 的相機規格將有明顯分別，留意 P30 Pro（左）的鏡頭為方型，故此坊間預計 P30 Pro會採用仿如 Oppo 10x 潛望鏡的設計，使 P30 Pro 將備有極為出色的變焦能力。

至於 Huawei P30 則採用三鏡配置，三組鏡頭設計與一般相約，故可能其配置將於 Mate 20 系列一樣。