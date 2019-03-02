【Starbucks貓爪杯】今期熱炒拍賣網現假貨　1元開售消費者易中招

Starbucks（星巴克）於二月尾在中國推出限量「貓爪杯」，引起全城瘋搶，不止由原價199元人民幣炒至3000元，更有人排通宵購買甚至大打出手見血收場。作為「鍊金術大國」怎能錯過如此商機，不足一周網上已湧現大量假貨，各位有興趣的話還是小心為妙。

美國連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）在2月26日於中國開始發售「2019年櫻花主題」系列的咖啡杯，其中一款「貓爪杯」極受歡迎，一出即被掃清更炒高十幾倍價錢，中國民眾就算以武力爭奪仍一杯難求。而近日如淘寶、Carousell、Yahoo!拍賣和不少Facebook買賣群組均出現大量賣家放售「貓爪杯」，開價更比原價199元人民幣為低，最誇張是以1元開售，精明的消費者都知道這是不可能吧？

Starbucks（星巴克）於二月尾在中國推出限量「貓爪杯」，引起全城瘋搶，由原價199元人民幣炒至3000元。

Starbucks這個杯的內壁是貓爪形狀，倒進有色水後便可看到貓爪，杯只有LOGO字眼，基本設計絕對難不到中國的「鍊金術」。而不少網上賣家雖然開價不高，但均表示沒有現貨，以各種理由指要到三月尾才到貨，20日時間相信都足夠翻版商量產「貓爪杯」。中國Starbucks官方已發布由2月28日起，在Starbucks天貓平台上分4天發售一共4000個「貓爪杯」，每天限量1000個，原價199元人民幣。如果不想誤買假貨，大家還是從官方途徑購買最好，又或者避開那些開價過低、身分又可疑的賣家。

點圖看疑似假貓爪杯賣家：

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中國有人民為搶貓爪杯大打出手。