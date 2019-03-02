《RDR2 碧血狂殺2》多人模式更新內容引發爭議

相信不少玩家在完破了《Red Dead Redemption 2 碧血狂殺2》單人劇情模式後，也還是持續在線上模式體驗西部荒野的生活吧？近期官方已推出了更新帶來了不少新多人連線相關的內容，帶來新的對決模式、競速、衣物和表情動作等等，還強化了遊戲內的通緝和小地圖等系統，嘗試給予玩家更加多樣的體驗。

不過更新上線後所帶來的改變反而激起了玩家的怒火，首當其衝的便是打獵相關的更動，在遊戲中玩家可把肢解完畢的獵物屍體賣給肉販，而經歷了這次的更新後，多人線上模式這項打獵物品的價格直接被砍半，玩家也發現不少獵物的掉落物數量有減少的跡象，讓不少喜愛悠閒打獵生活的玩家大感不滿。

獵人相關的收益減少後，玩家的怒火也延伸到新加入的衣物和表情動作商品，認為這些客製化物品的價格過高，搭上打獵收益的改動等於是強迫玩家用現金購買這些新品。而新增的每日挑戰獎勵也獲得了不少批評，像是其中一項挑戰是暴頭擊殺三位線上玩家，這讓不少人認為官方是變相鼓勵玩家在線上模式破壞其他人的遊戲體驗，讓玩家對於線上模式的未來感到擔憂。

本次更新帶來了不少爭議，大量網友都在 Reddit 論壇上表達不滿，甚至發起拒玩活動，嘗試號召其他不滿更新的玩家一同向官方抗議。但玩家或許也不必太過擔心，Rockstar 在過去便曾聽取玩家的的反應解決了槍支販售價格過高的問題，也許本次的更新爭議也會在近期迅速做出修正，但在修正前最好還是暫時停止平時的打獵和釣魚活動，避免成為每日 PVP 相關挑戰下的犧牲者（？）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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