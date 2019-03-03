Samsung S10 系列預訂有著數　csl. 零機價贈品攻略

Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 如無意外將會在 3 月上旬正式在香港推出，各大網絡商亦已經展開預售。其中網絡商 csl. 及 1010 更有部分月費計劃提供零機價選項及有預訂贈品，以下就跟大家介紹一下。

Samsung Galaxy S10 系列將會在 3 月 5 日正式舉行香港發布會，手機如無意外將會在發布會後短期內正式上市，而網絡商亦開始推出 S10 系列的訂購優惠，想零機價出機再有贈品帶走，即睇以下攻略。

Samsung Galaxy S10 系列 S10e（左起）、S10 及 S10+ 即將在香港推出，在網絡商 csl. 訂購有零機價及贈品優惠。（Samsung）

Samsung S10+ 最抵零機價帶走

將月費及機價總合計算，在 csl. 購買 Samsung S10+ 是比較化算的選擇。（Samsung）

不論是 csl. 或者 1010 都有提供 Samsung S10+ 的零機價月費計劃，不過若果想以最少支出帶走 S10+ 的話，記者建議大家選用 csl. 的 $548 月費計劃。$548 計劃包括 12GB 數據用量，用戶只需簽約 24 個月，選用 $39 或以上指定增值服務 + $18 隧道費，就可以零機價帶走 S10+。

用戶選用這個月費購買 S10+，需預繳 $5,998，機價將會分 24 個月回贈。另外，csl. 更會提供額外 $1,440 的回贈，總回贈金額為 $7,438，分 24 個月每月回贈約為 $309。換言之，用戶實際上每月只需繳付 $548 + $39 + $18 - $309 = $296 的月費，就可以零機價購買 S10+。另外，部分銀行信用卡更可以為機價預繳進行分期付款，變相可以攤分首次出機的負擔。

以 csl. 的 $548 起月費或者 1010 的 $708 起月費，零機價預訂 S10 系列，可以選擇 Samsung Galaxy Buds 耳機作贈品。（Samsung）

選用這個月費計劃可以購買 8GB RAM + 128GB ROM 的 Samsung S10+，而且更可以 12 個月免費的嘉保手機維修計劃，可以用特定金額維修機身、屏幕甚至入水的維修費用；另外更可以選擇總值 $1,466 的 Samsung Galaxy Buds 全無線耳機及 LED 銀沽背蓋原廠配件套裝，或選擇 6000 Club 積分，可用於兌換野泰香港台北來回機票（或於 Club Travel 兌換其他地區機票）。記者自己會偏好選擇 Samsung 原廠配件套裝，畢竟可以帶走 Galaxy Buds 耳機，而且市場傳聞耳機優惠只會在預訂階段提供，之後正式推出就要現價購買了。

csl. 由月費 $548 起全部組合都可以使用零機價購買 S10+、S10 及 S10e 的最低容量版本，而且全部均可以選擇 Samsung 原廠配件套裝，分別主要在預繳金額方面，分別是剛剛提到 S10+ 的 $5,998、S10 的 $5,098 及 S10e 的 $4,598。考慮到預繳的金額最大差只是 $1,400，記者會建議大家購買 S10+ 比較化算。

Samsung S10 系列 csl. 及 1010 上台預訂計劃詳情（按圖放大）

另外 1010 則由 $709/12GB 的月費計劃起（+ $39 增值服務及 +18 隧道費），全部提供簽定 24 個月合約零機價購買 S10 系列的選項。月費平均比 csl. 為高，1010 在贈品優惠方面，則改為同樣的 12 個月免費嘉保手機維修計劃，另外 Club 積分則由 csl. 的 6000 增加至 8000，用戶可以兌換機票之外，Samsung Galaxy Buds 及其他 Samsung 配件亦變成 Club 積分的兌換選項；好處是用戶毋須在購買 S10 系列的同時，第一時間選擇兌換的贈品。1010 的月費計劃另外提供 Now E Android TV 盒子及包括 HBO GO 的 24 個月娛樂組合（總值 $1,632），若果純粹以月費 + 機價總數計算，記者還是覺得 csl. 的 $548/12GB 比較化算。

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*優惠受條款及細則約束