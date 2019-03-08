Samsung 官方包換 Galaxy S10 系列芒貼、保證支援超聲波指模掃描

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Samsung Galaxy S10 系列三機在今日（3 月 8 日）正式發售，新機落地，不少香港家的「指定動作」，都是為新愛機貼上屏幕保護貼以及物色一個保護殼；然而今次 S10、S10+ 的用戶或者可以做少這兩樣，因為這兩部新機在出廠時已破例加上保護貼，而且隨機附送一個透明保護殼，大大提升新機的「防禦力」！

值得一提的，是這張出廠附贈的保護膠貼屬於廠方特別設計，不會影響 S10、S10+ 的屏下超聲波指模掃描。然而，膠貼始終是消耗品，隨著日常使用，花痕、捐修可謂不能避免（甚至有人一出機就誤將此貼撕走）。

那保護貼要貼新的時侯，難道只能光顧坊間的零售店？今次 Samsung 都算想得周到，原來已經預備了官方的保護貼更換方案。

這張出廠附贈的保護膠貼屬於廠方特別設計，不會影響 S10、S10+ 的屏下超聲波指模掃描（蔡浩騰 攝）

據 Samsung 香港官方透露，Galaxy S10 以及 S10+ 的機主，只要去到 Samsung 位於旺角或銅鑼灣的服務中心，即可以為 Galaxy S10 或 S10+ 貼上全新的專用保護貼，連買包貼，每次收費＄100；另外，手機即使不在保養期內亦可以貼新的保護貼，而且收費不變。

今次官方方案的收費算是相宜，與坊間向來的保護貼價格相差不算遠，但起碼可以保證完美支援屏下指模功能。目前在市場上進行銷售的 S10、S10+ 保護貼，不論是塑膠還是玻璃材質，皆未能夠全數支援 S10 系列的新超聲波指模掃描，如果不打算光顧官方服務，在第三方店鋪貼好保護貼後記住試清楚才離開呀！

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