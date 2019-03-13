紅米 Note 7 改名抵港？　4800 萬像素鏡頭試拍及售價即睇

紅米 Note 7 香港行貨版本正式推出，其實中國版早在今年 1 月已經開賣，香港版本未知是否因為諧音關係，官方特別改稱作 Note Seven，不過要香港朋友改名相信非常困難。手機以 4800 像素鏡頭為賣點，到底拍攝質素如何？港版定價幾多？不如即刻來一個上手玩！

紅米 Note 7 是紅米從小米成功獨立出來之後，首台「自家」品牌作品，以 4800 萬像素的 Samsung ISOCELL Bright GM1背照式CMOS 感光元件為賣點，既可以輸出 4800 萬像素的超高解像度相片，亦能夠利用 Samsung的Tetracell 技術將四個像素組合成一個 1.6μm 的大像素去提升感光度。

紅米 Note 7 在香港正式推出，官方更煞有介事改稱作 Note Seven。（區慶威攝）

紅米 Note 7 使用雙色調漸變玻璃機背設計，紅色機身在不同角度下會顯現出接近紫色的顏色。（區慶威攝）

記者當然即場試玩這個使用新技術的 4800 萬像素鏡頭，根據官方解釋，原來四合一像素是自動模式是由手機決定是否使用，一般會在低光環境下介入，而平常拍攝相片主要是 1200 萬像素輸出，要要盡 4800 萬像素輸出，就要在 Pro 手動模式才可以找到選項。

紅米 Note 7 測試相片（按圖放大）

發布會背光拍攝（光圈 f/1.8、快門 1/570、ISO 200），光暗反差處理合理。（區慶威攝）

記者最初看紅米 Note 7 相片的時候，感覺手機在雜訊處理上似乎有一定的進步空間，不過在對比夜景模式拍攝的相片後再比較，發現紅米 Note 7 的人像有少許油畫化，似乎並非雜訊處理的問題，而是手機似乎某程度上作了美顏處理，將人面磨滑！將相片放大，其實毛孔一類細節依然可見，似乎不太可能是雜訊處理的問題。

紅米 Note 7 使用 6.3 吋水滴形全面屏設計，單手操作不算困難。（區慶威攝）

紅米 Note 7 配備 6.3 吋 FHD+（2380 x 1080）19.5:9 水滴形屏幕設計，配備中階的 Snapdragon 660 處理器，設有 4000mAh 電池並支援 QC 4 快充技術。機面及機背使用康寧第五代大猩猩玻璃，提高手機的耐撞程度，而且官方更少有地提及手機設有防水保護，雖然未有提及 IP 級數，不過應該足夠一般生活防水用途。

紅米 Note 7 機身全面睇（按圖放大）

紅米 Note 7 使用雙色調漸變玻璃機背設計，在不同角度觀看會顯現出不同的藍色。（區慶威攝）

+ 3 + 2

香港版紅米 Note 7 將會在 3 月 14 日中午 12 點開始預售，及會在 21 日正式推出。不過對比起中國版本，香港版就缺少了最便宜的 3GB RAM + 32GB ROM 人民幣 999 元的版本（約港幣 $1,190），只有 4GB RAM + 64GB ROM 及 6GB RAM + 64GB ROM 的選擇，定價分別為港幣 $1,499 及 $1,699，可說是現時市場最便宜的 Snapdragon 660 手機。