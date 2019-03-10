性能重大「突破」、小米黑鯊 2 確定將於 3 月 18 日發布

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

小米黑鯊早前流出一張諜照，預告小米黑鯊 2 即將來臨。近日小米黑鯊終於公布將會在 3 月 18 日正式舉行新品發布會，並以「既穩又狂」為主題，預告小米黑鯊 2 將會在手機的性能上有重大突破。據小米黑鯊 CEO 於微博介紹，新手機將會採用「塔式全域液冷系统」3.0 系統，為手機帶來穩定的使用環境，再搭配效能出眾的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，正好與發布主題吻合。

（文：黎生）

小米黑鯊早前流出一張諜照，預告小米黑鯊 2 即將來臨。近日小米黑鯊終於公布將會在 3 月 18 日正式舉行新品發布會，並以「既穩又狂」為主題，預告小米黑鯊 2 將會在手機的性能上有重大突破。據小米黑鯊 CEO 於微博介紹，新手機將會採用「塔式全域液冷系统」3.0 系統，為手機帶來穩定的使用環境，再搭配效能出眾的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，正好與發布主題吻合。

小米黑鯊將於 3 月 18 日舉行新品發布會。

小米黑鯊 2 日前流出的諜照中可見，小米黑鯊 2 將會備採用機側直排雙鏡設計。

至於小米黑鯊 2 的規格目前依然未有太多資料，但坊間預計除了採用 Snapdragon 855 處理器外，還會備有 12GB RAM 版本、採用全面屏設計，以及小米 9 同級的 27W 快速充電技術，以配合用家進行遊戲時需要快速載入、全面的視覺及無間電源等需求。

資料來源：小米黑鯊 CEO 微博

網民黃金買Nintendo Switch 中招！業內人解構黑店陷阱、買機貼士
高達 勇者王 魔動王 小雙俠 大河原邦男中國展　巨型展品多過日本
幪面超人電王 聯乘 Hello Kitty　別少看騎士拉打女粉絲數量 ！
《PAF個人音響文化節 2019》即將舉行　「凝聚」世界音樂大不同
實測iPhone／iPad遙距玩PS4！Remote Play安裝教學、試打手感效果
《超級機器人大戰T》特典劇情公開　「特務一課的挑戰」實機影片
多人動作遊戲《RAWMEN》年內測試　裸體大叔互潑熱湯分勝負！
【Switch】人氣脫衣麻將遊戲《超擬真麻將PV》　與美少女雙人對戰
【Switch】《忍紓壓閃亂神樂》發售　開始心如鹿撞的肌膚接觸！
Apple 急將 iPhone SE 清貨　傳3月25日發布平價iPhone SE2 救市
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。