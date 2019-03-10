性能重大「突破」、小米黑鯊 2 確定將於 3 月 18 日發布

小米黑鯊早前流出一張諜照，預告小米黑鯊 2 即將來臨。近日小米黑鯊終於公布將會在 3 月 18 日正式舉行新品發布會，並以「既穩又狂」為主題，預告小米黑鯊 2 將會在手機的性能上有重大突破。據小米黑鯊 CEO 於微博介紹，新手機將會採用「塔式全域液冷系统」3.0 系統，為手機帶來穩定的使用環境，再搭配效能出眾的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，正好與發布主題吻合。 （文：黎生）

小米黑鯊早前流出一張諜照，預告小米黑鯊 2 即將來臨。近日小米黑鯊終於公布將會在 3 月 18 日正式舉行新品發布會，並以「既穩又狂」為主題，預告小米黑鯊 2 將會在手機的性能上有重大突破。據小米黑鯊 CEO 於微博介紹，新手機將會採用「塔式全域液冷系统」3.0 系統，為手機帶來穩定的使用環境，再搭配效能出眾的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器，正好與發布主題吻合。

小米黑鯊將於 3 月 18 日舉行新品發布會。

小米黑鯊 2 日前流出的諜照中可見，小米黑鯊 2 將會備採用機側直排雙鏡設計。 至於小米黑鯊 2 的規格目前依然未有太多資料，但坊間預計除了採用 Snapdragon 855 處理器外，還會備有 12GB RAM 版本、採用全面屏設計，以及小米 9 同級的 27W 快速充電技術，以配合用家進行遊戲時需要快速載入、全面的視覺及無間電源等需求。

資料來源：小米黑鯊 CEO 微博