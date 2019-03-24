【耳機速試】Campfire Audio Solaris美製24K　瑰麗樂感兼備

Campfire Audio Solaris 全新 1 圈 3 鐵 Hybrid 混合單元耳機，用上 10mm 動圈單元及 A.D.L.C. ( Amorphous Diamond Like Carbon) 類金剛石碳振膜單元，即睇試玩介紹。

Campfire Audio Solaris 為全新旗艦圈鐵混合單元耳機，搭載 1 圈 3 鐵 Hybrid 混合單元設計。重點技術方面用上 10mm 動圈單元及 A.D.L.C. ( Amorphous Diamond Like Carbon) 類金剛石碳振膜單元，更利用「Polarity Tuned Chamber」技術在動圈單元前後方加入特製空氣調節部件，令單元可呈現更澎湃中低頻量感。至於它的 3 組動鐵為 T.A.E.C. (Tuned Acoustic Expansion Chamber) 3D 打印共嗚箱無導管技術之雙高音單元，中音單元承繼自 Comet，單元經開孔處理，令人聲和中頻更厚實鮮明。 Solaris 可謂將品牌最强技術集結於一身，是 Campfire Audio 近期最富話題性的一對全新作品。

全程美國人手製作 耐刮鋁殼提升耳機剛性

定價近一萬三的旗艦耳機 Solaris 在美國俄勒岡州波特蘭人手製作。以加強剛性及耐刮度 CNC 鋁殼製成，耳機外殼以經物理氣相沉積（PVD）處理。更加入強化防蝕度 24K 鍍金啞色面板，以減少諧振不鏽鋼導管。隨機附送線材由 ALO Audio 製造，用上最新 Super Litz 系列線材，線芯導體更多、線身更粗之餘，聲音亦更潤澤富樂感。

高音圓滑 人聲厚潤 富音樂感

Solaris 在聲音上屬圓滑取向，音場寬廣。高音伸展力充足，重低音表現都相當厚潤，富層次之餘亦不失自然。在簡單 Plug & Play 狀態下，人聲與樂器間都有夠呈現出極佳平衡都與細膩感。就配搭 Astell & Kern Sp1000M DAP 試聽，小試《Bohemian Rapsody》、《Shallow》及《A-YO》三首 16/44.1 規格歌曲。留意到 Solaris 在三頻的呈現上相當均稱，人聲能夠被充分地被忠實還原外，配樂綫條和空間距離都相當細緻的演繹。例如《Shallow》在 Solaris 上就呈現出極佳的空間層次感，之後很容易被忽視的聲音細節如歌曲句子與句子間，隱隱若若的喝彩聲，在新耳機上都有充分還原。至於《Bohemian Rapsody》或《A-YO》在曲中有較不少特別效果歌曲，Solaris 都能在無特別添加下呈現出細膩分明效果綫條，繼承著 Campfire Audio 慣性清晰通透感，屬於相當富音樂感耳機系列。

Luminox Day-for-Night 鍍銀銅 + 單晶銅線 : 分析力强但不失應有音樂味道

為一試 Solaris 潛力，最後小編更利用 Luminox Day-for-Night 這條 4 條鍍銀銅加單晶銅雙物料導體織成，分析力取向線材作進一步測試。就利用《A-YO》及《Dimond Heart》兩首節拍感較强的曲種聽感而言，Solaris 在最高最低兩極頻段的表現明顯有所擴展，人聲更突出之餘，低音部分的下潛力更爲埋身進取。在整體細節有顯著提升的前提下，中高頻段仍不減音樂應該的柔滑細緻感，聲音綫條更爲富足飽滿。如果Budget 鬆動的話，此線其實是一個不可多得的明知入手之選。

規格重點

♦ 名稱：Solaris

♦ 類型：入耳

♦ 單元：一圈三鐵

♦ 頻響：5Hz 至 20kHz

♦ 靈敏度：115dB/mW

♦ 阻抗：16.8Ω

♦ 線材：ALO Super Litz 鍍銀線，3.5mm L 型鍍金插頭

♦ 售價：$12,800

♦ 查詢：3188 0767（ECT）

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【Campfire Audio Solaris 美製 24K 鍍金面板耳機速試 – 分析力與樂感兼備華貴工藝之作​】

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