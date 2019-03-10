開箱試玩　AVIOT TE-D01B真無線藍牙耳機　專為日本歌tune聲？

【開箱試玩】AVIOT TE-D01B真無線藍牙耳機來自日本、曾拿過無線耳機大獎，聲底專為聽日本歌而設，更針對人多車多的鬧市製作，防干擾出色，即睇報告！

來自日本的AVIOT TE-D01B 真無線藍牙耳機，去年得到VGP 2019無線耳機部門大賞，以及全場金賞，在包裝盒面上，AVIOT強調的不是made in Japan，而是Japan Tuned，生產前由日本音樂職人，試聽上千首J-POP、動漫歌、純音樂，再調校出最適合聽日系歌的聲底。近日AVIOT TE-D01B耳機終於有香港行貨，經過一段時間的試用，現在公開試玩報告。

果然是日本設計，簡潔，不過充電盒和耳機的大細比例真的比一般藍牙耳機誇張，好大個盒。（鍾世傑 攝）

AVIOT TE-D01B有3款色，筆者選擇的銀色，充電盒為原金屬材料表面、非常漂亮，但比較易沾上指紋及油跡。（鍾世傑 攝）

AVIOT TE-D01B在VGP 2019頒獎禮得到無線耳機大獎及全場金賞。 VGP屬於日系的音響展覽頒獎禮，我不知道AVIOT TE-D01B 得獎的原因是它的日系聲？還是它有強勁的連線能力？現在開始講解！ AVIOT TE-D01B 行日本設計一貫簡約風格，珠狀的housing上沒有多餘裝飾、表面非常光滑，令到貼近耳仔時的觸感很好，也不易沾上耳垢，加上有IPX7防水，足夠日常任何天氣用了。AVIOT TE-D01B 每邊耳機機身重4.5g，可連播9小時的電量來計，實在是很輕！戴一兩個小時都沒問題。

珍珠米粒一樣的耳機機身，為光澤面的塑膠材料，輕手且相當滑手。（鍾世傑 攝）

操作：簡單易懂 英文語音指導不夠「日系」

AVIOT TE-D01B充電盒頗為巨型，內置電量足夠再充電6次以上，夠用60小時。而且這個盒的質料都好精美，尤其喜歡它是不分左右耳亂放入盒充電，在上落車收耳機時不用再對耳機方向。AVIOT TE-D01B 整體的design和拿上手的觸感，操作又很易理解：比如長按至響1下放手是關機、響2下是左右耳配對、響3下是跟播放器連線，比很多賣2、3千的大牌子都聰明易用，這方面我評價很高，但如果這部日系藍牙可以選用日文語音指導，就會更有日系味啦。

AVIOT TE-D01B耳機直徑非常細，加上輕身，長時間配戴都非常舒適。

+ 8 + 7 + 6

連線極穩定少斷線．聲畫延時難「煲劇」

先講連線，AVIOT TE-D01B 首次從盒子內拿出來時，就會自動左右耳pairing，也不必再長按甚麼掣，已經在可以接受手機連線的狀態。

市面不少真無線耳機，都有單邊耳機甩聲問題，但我手上這對AVIOT TE-D01B，真的！在戶外室內都未曾出現這一種被干擾的斷聲！但它都是有斷聲的，不過是兩邊耳一起斷，但每次都不足1秒就重新連接，不會令人煩躁。可能就是多得它選用了高通新款的藍牙5.0晶片QCC3026吧。原來AVIOT知道日本用家每天都要迫火車，四圍都有很多手機干擾，他們在日本6大城市調查，發現到最常出現的干擾波段並設法阻截，所以在香港這個同樣人多車多手機多的地區，它的連接方面相當出色！

不過都要找點不足之處，在眾多藍牙5.0新機中，雖然 TE-D01B連線最安定，但如果配手機睇片，會有約半秒左右的delay，即是片中人口已郁，聲要等半秒才播出，似乎不是太適合用作「煲劇」。

用來夾手機睇YouTube，延時問題約有1秒，有點微妙的不自然感覺。（鍾世傑 攝）

日本音色究竟有幾好「J」？

J當然是指J-POP個J，TE-D01B標榜的Japan Tuned「日本音色」究竟有多出色？即用Southern All Star經典碟試機，人聲的確比一般藍牙突出清澈，這不過背景音樂位有點分離感不足，全都貼在一起、不夠空間感；不過我反而喜歡它的低音量剛剛好，不會過度渲染。我就建議用它聽一些輕快的、不會太嘈吵的歌曲，所以你說它是不是絕對適合日系？J-Pop小清新就很好、像LiSA那些爽快搖滾舞曲都很好，但如果要聽heavy一點的歌曲，會覺得很刺耳。

AVIOT TE-D01B如果配AptX制式的DAP，音質明顯比駁iPhone時好，另一個優點是AVIOT TE-D01B好易推，用它配Sony黑磚，開60％左右已經很夠，很多同級別藍牙，推到100％音量都不夠聲。（鍾世傑 攝）

官網上自稱由熟悉日本音樂風格的專家，由古典樂至動漫歌曲共聽了1000首歌而作出調音，絕對適合日系樂迷口味。（HP截圖）