【乃木坂46】白石麻衣新廣告化身可愛貓咪　自爆臨瞓前最鍾意睇…

由岡田准一、土屋太鳳、白石麻衣、北村匠海所演出的日本電訊公司廣告系列「ギガ国物語」的「屋上」篇，在20日起於全日本電視台播放。另外，由白石出演的影片「おとなりの、にゃんこ。」則是在19日於Youtube上公開。

這次是為「慢性ギガ不足」而煩惱的「ギガ国」學生們，在月底一個接一個「ギガ死」，這樣的光景被4位旅行者與一架機械人所見證而展開。對於一個接一個「ギガ死」的學生們，他們露出了悲傷的表情並說「直到下個月1號前就這樣吧…」

然後，タクミ（北村）也終於陷入了「ギガ死」。倒下的タクミ手中的手機畫面中顯示出「まいにゃん」的貓影片，其實就是白石出演的「おとなりの、にゃんこ。」影片。影片就像讓タクミ倒地不起般讓人著迷，白石那俏皮可愛的真人貓咪模樣是賣點所在。

這次的拍攝是以「沙暴肆虐的頂樓」為舞台。現場所準備好的場景是連細節要求都十分嚴謹的所電影級別頂樓設置。旅人們站在那上面，當要開始拍攝時，在導演說出「準備！」的同時開始吹起劇烈的沙塵暴。喊道「Cut！」的時候，「哇！！」演員們各個都在立即捽眼，但在拍攝時則是完全不眨眼的，讓人看到了演員們的耐力。在拍攝時像是已經習慣沙暴的樣子，「雖然辛苦，不過是能夠忍耐的！（笑）」說到拍攝時的熱切心情。而這次也是發揮了其專業級程度的岡田。當工作人員抱歉的說「不好意思。要再一次吹起沙塵」時，他立刻不在意且精神飽滿的回應道「完全沒關係！很樂意！」很專業的就完成了拍攝。

白石那俏皮可愛的真人貓咪模樣是看點所在。（廣告「おとなりの、にゃんこ。」截圖）

白石麻衣「不知不覺就看下去的影片」是？

動物的影片和小孩的影片從以前就很常看呢！還有現在十分着迷的是，「咀嚼音系列！」你知道嗎？就是很認真的在看那些吃着炸雞塊或仙貝之類發出好聽聲音的人（笑）。因為是在睡前看，所以一邊想著「啊～肚餓了，想食。」就會一邊心情很好的睡着。

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