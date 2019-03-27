【乃木坂46】若月佑美首次挑戰做聲優　為代入角色親飛杜拜採訪

從4月2日深夜開始播出的3DCG動畫『Freej（フリージ）』（TOKYO MX／週二・深夜24:00－24:30）當中，前乃木坂46的若月佑美將首次挑戰擔任聲優工作。這部動畫是由UAE的Mohammed Saeed Harib導演自2005年開始製作，由杜拜的電視台Dubai One根據觀眾投票自2006、2007、2008年連續被選為最佳節目的人氣節目，背景是以急速成長下杜拜市民中，以高齡女性為視角所描寫的諷刺作品。

若月佑美：「因為是部很精彩的作品，希望如果能夠讓許多人都能欣賞到的話就太好了！」（yumi_wakatsuki_official IG）

若月所飾演的是由演員高畑淳子配音的主角Um Saeed的孫子Abood。聰明且精力旺盛、好動為其特色。很照顧年紀大的人，是個很可愛的角色。若月對此說道「這次是首次挑戰聲優，親身感受到共演的各位以及聲優的厲害之處。讓我得以飾演Abood這樣寶貴的角色感到非常的開心。」

除了在動畫當中擔任聲優演出之外，在節目內若月也將擔任全篇由UAE外景所構成的真人環節「LOVE Dubai」的報導員。親自前往當地採訪，將杜拜的精采程度完整傳達的影片也是看點之一。關於「LOVE Dubai」也開設了YouTube官方頻道以及官方Instagram。在YouTube當中將會有在節目上公開的杜拜花絮影片，而在Instagram則預計會放上許多由若月所拍攝的照片。『Freej（フリージ）』將從4月2日深夜開始播出。除了TOKYO MX之外，其他像是AbemaTV・ニコニコ生放送也會進行播出。

【若月佑美有話說】

我是擔任動畫FREEJ的Abood一角的若月佑美。這是首次挑戰聲優，親身感受到共演的各位以及聲優的厲害之處。不過，在錄影過程中也非常開心的在自己能力所及的範圍內出盡全力的努力了。讓我得以飾演Abood這樣寶貴的角色機會感到非常的開心。因為是部很精彩的作品，希望如果能夠讓更多人都能欣賞到的話就太好了！

然後，再加上為了向各位來介紹杜拜的魅力和歷史等等，實際的讓我到杜拜進行訪問了，這是凝聚了杜拜的高貴及深度的節目。請一定要也來欣賞一下這部分！

按圖看更多若月佑美IG近期靚相▼

+ 7 + 6 + 5

【「フリージ」（原題「FREEJ」）】

導演：Mohammed Saeed Harib 聲優出演：高畑淳子、野澤由香里、小林さやか、片岡富枝、若月佑美 播出頻道：TOKYO MX TV 播出：4月2日起、逢週二 24：00－24：30 OA ※日文配音版 官方網站：www.freej.jp 故事：居住在急速進行現代化與都市開發的杜拜城市角落的4位老奶奶，尊重自古以來杜拜傳統與習慣的她們，原本打算在城市中過着平靜的生活，但每天都在改變樣貌的杜拜，每天都有一大堆新的問題。Um Saeed、Um Saloom、Um Allawi、Um Khammas，一直都是4個人聚在一起，一邊喝着咖啡，一邊絞盡腦汁來解決眼前的問題…

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】