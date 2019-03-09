【乃木坂46】與田祐希、清宮令做Cover girl　畢業寫真玩制服誘惑

由東京ニュース通信社發行，以「畢業」為主題的寫真集風格雜誌《graduation2019高校卒業》及《graduation2019中學卒業》日前公開了即將在3月1日發行的今期登場人物，前者由乃木坂46成員與田祐希擔任Cover girl，後者則是由同團的四期生清宮令擔任，兩本雜誌都將同步發售，除了在日本全國的實體書店、網路書店，還可以從東京ニュース通信社的網路商城TOKYO NEWS magazine&mook上購買。

春天即將到來也意味着畢業季一步一步接近，以「畢業」這一大活動為主題的本作將在這個時機讓讀者們看見偶像化身為高中以及國中畢業生們的制服身影。除了相當少見的校園制服裝扮外，本作還有對出場成員們進行一系列的真實訪談，包括談到校園生活以及日常之類的話題。也以兩大主題「高中畢業~」以及「國中畢業~」的形式進行出版發售。攝影的部分有在教室的走廊、與學校有關的場景、在海邊的學校以及下課後在街上的景點等，充滿了讓人想起自己校園生活的元素。

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【graduation2019高校卒業登場人物】 封面：與田祐希（乃木坂46）／倉野尾成美（AKB48）、富田鈴花（日向坂46）、丹生明里（日向坂46）、坂口渚沙（AKB48）、薮下楓（STU48）、早川聖来（乃木坂46）（*可選購任何一位成員的明信片）

另外，在訪談中除了提到自己的學校生活外，也向這群女孩們詢問了對於未來的目標以及私底下相關等赤裸的一面，可謂「只有現在才看的到」奇蹟般的一本作品。而購入每一本就可以獲得一張明信片，成員樣式可指定，詳細請見從東京ニュース通信社的網路商城TOKYO NEWS magazine&mook。

▼▼點擊大圖看清「graduation2019中学卒業」登場人物：

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【graduation2019中学卒業 登場人物】 封面：清宮令（乃木坂46）／岩本蓮加（乃木坂46）、久保怜音（AKB48）、市岡愛弓（STU48）、梅山戀和（NMB48）、齊藤なぎさ（＝LOVE）、笠原桃奈（アンジュルム）（*可選購任何一位成員的明信片）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】