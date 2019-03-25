Nokia 9 Pureview上手試拍：細節取勝、HDR更「屈機」

【Nokia 9 PureView 上手試拍】在 Apple 失去科技的領前性以後，今年首季手機市場絕對可以用「精彩絕倫」可形容，各廠的新機在設計、功能上都其獨特性，在上月舉行的 MWC 上，掌握 Nokia 品牌的 HMD Global 就帶來了傳聞經年的五鏡頭旗艦 Nokia 9 PureView，都可算是今季最具代表性的新手機之一。

Nokia 9 PureView 據講將會在 4 月頭於香港正式開售，並定價＄4,988，頗具競爭力；早前我們有機會可以早一點拿到實機、試試 Nokia 9 PureView 獨步單方的五蔡司鏡頭拍攝能力 － 一試之下居然有「驚為天人」之感。

大猩猩玻璃+金屬邊框．穩打穩紮之機身設計



在講試相之前，也稍稍分享一下 Nokia 9 PureView 的手感與設計。貴為目前 Nokia 系列中最高階的型號，Nokia 9 PureView 的設計並不花巧，與同系列機種擁有同一種設計語言，其採用金屬邊框 + 前後玻璃物料，單手握持時有貼合手掌的良好觸感。

172g 機身內置有 3320mah 電池，上手重量分佈適中（蔡浩騰 攝）

Nokia 9 PureView 是系列中首部支援屏下指模掃描的手機，而其感應器位置比起他廠同類機種稍為上移，單手解鎖時更加舒適，解鎖時加入的特別震動也回饋感十足，明顯有在設計上投放心思，值得一讚

靠近可以見到今作賣點 － 五個 Zeiss Optics 製 1200 萬像素鏡頭，其中兩個為彩色、另外三個為黑白單色，底下有 1.25um 大尺寸的感光元件，在拍攝時會一同運作，並透過運算輸出一張帶有大量「訊息」的 1200 萬像素相片（蔡浩騰 攝）

日光試相見細節質感



Nokia 9 PureView 採用智能手機上首見的五鏡頭設計，而且是五個鏡頭同時拍攝，採集高達6000萬像素圖像訊息，並整合成1200萬像素的相片，能夠提升相片的色彩細節，更可為相片附加上後製用的深度圖（Depth Map），整合過程約需5-8秒，但原來影像融合過程是在背景上運行，過程中用家可繼續拍照、甚至連拍。

在光線充足的情況下，目前一般手機都不都會出甚麼亂子，但 Nokia 9 PureView 在這個基礎之又更上一層樓，除了基本曝光之外，相片在經過系統的合成後呈現出相當厚實的質感，在近距拍攝時更展現了超乎一般智能手機的細節，如果喜歡「聞相」的用戶，必然會感到相當驚喜。



Nokia 9 PureView 日光、室內試相

+ 4 + 3 + 2

其黑白模式亦是由三個原生黑白鏡頭的相片拍攝及合成，質感、對比都值得一讚，喜歡玩藝術玩味的朋友可以參考：

散景超準確、後製相片更有 Feel



上文提到，Nokia 9 PureView 在拍攝相片時可以用上五鏡頭的能力製作深度圖，但其實這個功能並非強制開啟，考慮到加入深度圖的相片檔案動軏可達 7～8 MB 大小，又會增加相片的處理時間，這樣的開關設計其實算十分貼心。

然而，加入深度圖後的相片在散景製作上有著極大的彈性，而且由於多鏡頭協作，Nokia 9 PureView 對於相片前後景的處理亦十分準確，在拍攝人像、近物等相片時，加入深度圖可以為事後的創作留下更大的空間。

加入深度圖的相片在 Google Photos 已經可以進行後製散景調節：

Nokia 9 PureView 後製散景試相

夜景拍攝：除了「屈機」真的找不到其他形容詞…



Nokia 9 PureView 五鏡頭協作的另一賣點，在於可以用於拍攝超大動態範圍（Dynamic Range、DR）的影像；一般手機／相機用到的「HDR」模式，很多時只會有 3~4 個 DR 層級，但 Nokia 9 PureView 同時以五鏡頭拍攝不同曝光水平相片再進行合成，其 DR 層級可達 12.4 個。

高 DR 意味著 Nokia 9 PureView 很容易就能兼顧到同一畫面的高光、低光位細節，尤其在香港燈光複雜的夜景環境下，Nokia 9 PureView 的實力可謂表露無遺。

Nokia 9 PureView 夜景試相