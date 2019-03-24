Banpresto眼鏡廠景品展　買限定龍珠景品 率先睇QPocket百變小櫻

遊戲動漫
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眼鏡廠「萬博祭 Banpresto Festo」展覽會，即日至4月初在荃灣廣場舉行展覽，除《龍珠Z》SMSP超西4會場限定黑白版，還有《龍珠》、《One Piece》、《迪士尼》景品特價發售。

BANDAI子公司Banpresto（人稱眼鏡廠），一招夾公仔、一招「一番抽」，其實年中吸日本自由行香港客不少油水，你想要《龍珠》、她想要QPocket《哈利波特》，經過夾公仔鋪，總會夾它一千幾百甚至一萬幾千！

其實，香港本來就有眼鏡廠的行貨景品賣，近日眼鏡廠「萬博祭 Banpresto Festo」展覽會，即日至4月初在荃灣廣場舉行展覽，有《龍珠Z》SMSP超西4會場限定黑白版賣！還有Q Pocket最新作《百變小櫻》景品展出！其他《龍珠》、《One Piece》、《迪士尼》景品都有特價，實在不用去日本夾呀！

龍珠、QPocket 兩大系列景品男女通殺，不用去日本夾了。（鍾世傑 攝）

會場限定黑白版SMSP 超級撒亞人 4 孫悟空: $395 （鍾世傑 攝）

有巨型悟空背景板，可以去跟他合照。（鍾世傑 攝）

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場內景品定價簡單，大盒300／2隻、細盒200／2隻，買限定玩具景品送禮物，場內又有《龍珠》及迪士尼公主QPocket打卡位，影相放上SNS再tag #BanprestoFesto 會送你紀念品。

活動詳情:
日期 : 3 月 23 日(星期六)至 4 月 7 日(星期日) 時間 : 上午十時至下午十時
地點 : 荃灣廣場長廊

連日本都未發售的QPocket《百變小櫻》景品公仔。（鍾世傑 攝）

QPocket的拍照背景版，影完放上網tag大會，更會送迪士尼公主sticker。（鍾世傑 攝）

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不只有《龍珠》、《迪士尼》，其他日本動畫的眼鏡廠景品都有賣，大盒300蚊2盒。（鍾世傑 攝）

當中還有少量一番抽的巨型figure，定價約250至350。

購買指定金額的QPocket公仔，還會送你同系列folder及小玩意，詳情見下圖。（鍾世傑 攝）

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