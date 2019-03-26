Apple Card 實體信用卡　iPhone 直接申請 彈性還款 每日現金回贈

Apple Card 由 Apple 推出的信用卡服務，可謂「It's show time」發布會中一大驚喜。Apple Card 由 Apple 與高盛、MasterCard 合作推出，除了在 Apple Pay 上使用的虛擬信用卡外，用戶更可以申請一張超型實體卡，而且更可以在 iPhone 上直接申請，超簡單方便。

Apple Card 由 Apple、高盛及 MasterCard 合作推出，由 Apple 負責 Apple Pay 技術部分，高盛負責提供貸款，而 MasterCard 則支付服務。用戶可以在 iPhone 的 Wallet 直接申請 Apple Card，虛擬信用卡幾乎可以即時開通，並在 Apple Pay 中使用。

Apple Card 由 Apple、高盛及 MasterCard 合作推出，是可以在 iPhone 直接開卡的虛擬信用卡服務。（Apple）

除了開卡容易之外，Apple Card 另一優點是消費紀錄清晰，用戶每一次使用 Apple Card 消費，都會在 Wallet 中即時顯示；而且有別於一般信用卡月結單，Wallet 中的消費紀錄會清楚列明使用 Apple Card 的店鋪，消費額及日期，管理自己的財政就更加簡單。另外，Apple Card 更會透過 iPhone 的 Machine Learning，將不同的消費自動分類再作統計，讓用戶可以更清晰了解自己的消費模式，從而找到理財方法。

Apple Card用戶可以透過 Wallet，清楚查看自己帳戶中各項資訊。（Apple）

除了開卡容易之外，Apple Card 另一優點是消費紀錄清晰，用戶每一次使用 Apple Card 消費，都會在 Wallet 中即時顯示；而且有別於一般信用卡月結單，Wallet 中的消費紀錄會清楚列明使用 Apple Card 的店鋪，消費額及日期，管理自己的財政就更加簡單。另外，Apple Card 更會透過 iPhone 的 Machine Learning，將不同的消費自動分類再作統計，讓用戶可以更清晰了解自己的消費模式，從而找到理財方法。

Apple Card 消費紀錄更清晰（按圖放大）

Apple Card 在還款上亦更有彈性，除了提供低於市場的息口外，Apple Card 更提供有別於一般最低還款額的繳費選項，在 Wallet 中直接計算不同還款額所產生的利息，甚至比起每月還款更密的還款期，令用戶理財更有彈性。

另外，Apple Card 亦不會收取任何年費、超額費、國外使用費甚至遲還款的費用（但遲還款會影響利息增加），減少交種瑣碎的費用，令用戶消費更加安心。Apple Card 使用跟 Apple Pay 相同的保安功能，除了卡號是在 iPhone 當中產生，必須透過 Face ID 或 Touch ID 授權外，每次交易都會產生單次使用的動態保安碼，令交易更加安全。Apple 亦因此無法得知用戶的消費地點，或者消費金額。

Apple Card 鈦金屬實體卡上沒有用戶名字、卡號碼、保安碼、有效日期或者卡主簽名，一個字：超型！（Apple）

除了虛擬信用卡外，Apple Card 亦提供一張鈦金屬實體卡選擇，讓用戶可以在未支援 Apple Pay 的地區使用。鈦金屬 Apple Card 實體卡卡上沒有用戶名字、卡號碼、保安碼、有效日期或者卡主簽名，所有資訊都儲存在 Wallet 當中，令 Apple Card 比任何信用卡更加保險。

Apple Card 配合 Apple Pay 使用，更有每日無上限的回贈優惠。（Apple）

使用 Apple Card 配合 Apple Pay 購物，更可以享用無上限的 Daily Cash 回贈。若果使用 Apple Card 購買 Apple 產品，每次消費可獲 3% 回贈；若果作其他消費，也可以享用 2% 回贈；而使用 Apple Card 實體卡，亦可以享用 1% 的回贈。Apple Card 將會在夏季在美國推出，實在令人期望 Apple 在香港亦會推出相關服務。