Huawei P30 Pro 發布會直擊　Leica 四鏡 10 倍變焦 DxO 再稱霸

Huawei P30 Pro 及 P30 正式在法國巴黎發布，一如傳聞手機將會配備支援 10 倍混合變焦的 Leica 四鏡頭拍攝系統，而且更採用全新的 SuperSensing 感光元件，低光拍攝能力又再升級，恐怕 P30 系列又會再度在拍攝上拋離其他品牌。

Huawei P30 系列今日（3 月 26 日）正式在法國巴黎發布，當市場以為上年 Mate 20 系列及 P20 系列的拍攝表現已經成為手機拍攝的一個新標準， Huawei P30 Pro 在起用 4 鏡頭及全新 SuperSensing 感光元件的 Leica 拍攝系統幫助下，DxOMobile 得分達到 112 分新高，竟再次拋離現時主要競爭對手的拍攝表現。

Huawei P30 Pro 正式在巴黎發表，配備 4 鏡頭的 Leica 拍攝系統及全新的超低光感光元件。（Huawei）

Huawei P30 對比 P30 Pro，缺少了 ToF 鏡頭。（Huawei）

Huawei P30 Pro 及 P30 分別設有 6.47 吋及 6.1 吋屏幕，而且同樣支援光學屏下指模掃描。其中 P30 Pro 使用雙曲面屏幕及雙曲面玻璃機背，更起用電磁屏下發聲模組；而 P30 則是平面屏幕及雙曲面玻璃機背。兩機同樣採用超窄邊框設計，跟同級屏幕大小的 iPhone XR 及 XS Max 比較，6.1 吋 P30 跟 6.1 吋的 XR 機身闊度分別為 71.4mm 及 75.7mm，而 6.47 吋的 P30 Pro 喝 6.46 吋的 XS Max 闊度分別為 73.4mm 及 77.4mm，Huawei P30 系列明顯更瘦身更易單手使用。

Huawei P30 及 P30 Pro 機身大小及比較（按圖放大）

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Huawei P30 Pro 使用全新的 SuperSensing 1/1.7 吋 RYYB 感光玩件，有別於傳統的 RGB 感光元件，RYYB 以黃色感光元件換入綠色感光元件，黃色感光元件可以同時吸收紅及綠色光線，令採光量提升 40%。加上 4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭配備 f/1.6 光圈，令 P30 Pro 的低光表現更加出眾。

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Huawei P30 Pro 配備 4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭、2000 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 5x 光學變焦鏡頭、另有一個 ToF 鏡頭。（Huawei）

Huawei P30 配備4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭、1600 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 3x 光學變焦鏡頭，未設 ToF 鏡頭。（Huawei）

Huawei P30 系列全新的 SuperSensing 感光玩件，以 RYYB（紅黃黃藍）的感光元件，屇取代傳統的 RGGB（紅綠綠藍），黃色感光元件同時吸收紅及綠的光線。（Huawei）

Huawei P30 Pro Leica 四鏡頭規格：

4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭、2000 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 5x 光學變焦鏡頭、另有一個 ToF 鏡頭，用以採集景深訊息

Huawei P30 Leica 三鏡頭規格：

4000 萬像素 SuperSensing 主鏡頭、1600 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 3x 光學變焦鏡頭

Huawei 在發布會上就多次以 P30 Pro 跟 iPhone XS Max 及 Samsung Galaxy S10+ 作比較，P30 Pro 無論在低光、遠攝等的表現，都大幅拋離另外兩機。Huawei CEO Richard Yu 更加在一張拍攝星空的照片開玩笑，指：「Galaxy Phone cannot see Galaxy」，而 P30 Pro 就可以清楚拍攝整個銀河。

另外 Huawei P30 Pro 採用 5x 光學變焦潛望鏡頭技術，配合手機的計算，可以做到 10x 的無損複合變焦，比起上一代 P20 Pro 有一倍進步。除了 10 倍無損變焦外，P30 Pro 更可以做到手機界未曾見過的 50x 數碼變焦，早前 CEO 余承東在微博上發出的月亮照片就是採用此技術拍攝。有別於一般的數碼變焦，P30 Pro 拍攝的照片就在 50x 數碼變焦依然屬清晰可見的程度，絕對可以在實際拍攝上使用。另外，SuperSensing 感光元件更為 P30 以及 P30 Pro 提供超高的 ISO 值，P30 可以達到 ISO 204800，而P30 Pro 甚至可以再高一倍，達到 409600。發布會上的測試照片所見，P30系列的低光拍攝能力猶如「將黑夜變成白晝」。

Huawei P30 及 P30 Pro 即日開始在歐洲正式推出，定價分別為 P30 6GB + 128GB 的 €799（約港幣 $7,085），P30 Pro 8GB + 128GB 的 €999（約港幣 $8,859）、 8GB + 256GB 的 €1,099（約港幣 $9,746）及 8GB + 512GB 的 €1,249（約港幣 $11,076）。香港的發售日期雖然未公布，不過定價相信一般會比歐洲更易入手，大家記得留意我同事有機男為大家繼續的現場直播報道及上手玩呀！