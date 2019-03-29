【NGT48】AKS記招官腔回應遇襲案　山口真帆即時Po文踢運營講大話

NGT48成員山口真帆遇襲事件自今年初爆發後，繼山口真帆在NGT48劇場道歉、營運遲遲不出面等爭議一直不間斷。就在1月14日AKB48成人式上，由AKS董事兼負責人松村匠、NGT48經理早川麻依子、副理岡田剛出來道歉並承諾會組織第三方委員會進行調查後，話題才暫時告一段落。

日前，第三方委員會長達34頁的調查報告出爐，除了表示沒有明確事實可以證明山口受襲與其他成員有直接關係外，還因為嫌疑者沒有直接參與第三方委員會調查，而是以之前在警方作筆錄時的錄音作為報告內容的評估標準再度引起討論。另外，雖然指出確實有12名成員與Fans有「私下聯絡」的狀況，但並沒有明確指出身份是誰。

AKS董事兼負責人 松村匠（翻攝自niconico生放送＠ATC Taiwan提供）

這次，同樣由三位負責人出席位於新潟市舉辦的記者會，除了重申調查報告書的內容外也再次向大家道歉，記者會現場並沒有對於報告書內容作進一步解釋，且第三方委員會的律師群據松村匠董事指稱因為「婉拒出席」而沒出現。早川麻依子被媒體問到報告書給山口真帆看過後對方的反應，早川表示「跟山口說明狀況的時候，果然得到了『我講的話沒有好好寫進去』這種不滿的答案。但我們已經相當認真對待這份調查報告所提出的事實。」

當記者會進行到一半時山口真帆突然在Twitter上連續發了三篇動態批評（Twitter＠maho＿yamaguchi）

而正當記者會進行到一半時，山口真帆突然在Twitter上連續發了三篇動態，第一篇寫到松村匠董事曾答應到「與Fans有聯繫的成員會全員解雇。」但至今卻沒有得到任何回覆，也沒有進行任何的溝通。第二篇寫到在1月10日時自己被松村匠董事要求道歉，如果不道歉的話「將會以成員代讀山口信件的方式進行道歉。」而她為了不造成成員困擾，所以才會在1月10日於劇場道歉。

山口真帆事隔不久就受壓被迫道歉，在日本演藝圈惹起掀然大波▼

第三篇則是重砲批評三人根本沒經過她及警方確認事實的情況下做出解釋，且「為什麼都出事了還要被公司受到傷害？」。對此松村匠董事在現場被問到時只輕描淡寫的表示「我們已經盡力溝通，還受到如此指責代表我們的溝通還不夠。」然而，當松村匠董事被媒體問到是否有信心重啟NGT48的活動，他堅定的表示「會的！」

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