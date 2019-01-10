NGT48山口真帆開Live稱「可能會被殺」　深夜洗版爆料Fans超擔心

女子偶像團體NGT48成員山口真帆昨天（1月8日）在直播平台SHOWROOM上開Live，哭泣崩潰表示「想把所有真相說出來」、「明明有和我遭受一樣對待的人，但等了一個月卻什麼處理都沒有」、「可能會被殺掉」、「手機被鎖了無法發送」並直指劇場負責人今村悦朗「說要打造一個全新的NGT，要把做壞事的人解雇卻什麼也沒做」後來說到一半，直播卻突然斷攬，留給看Live的Fans們一頭霧水的謎團。

後來，山口真帆在半夜時將自己的Twitter設定成只有追蹤的Fans才能觀看。接着又在日本時間約凌晨四點半左右，發了一連串貼文，先是提到沉默了一個月後，終於打算將事情公諸於世，指責了經紀人放縱疑似拍拖的成員及做壞事的人。更爆的是，山口真帆自揭上個月公演回家時被兩名男性襲擊，並暗示有成員透露她回家的時間及房間位置。甚至具體描述到當天回家時，在關門的時候突然有隻手出來阻擋並推跌了她，她自知如果沒辦法掙脫的話後果一定不堪設想，於是盡全力推開對方。

NGT48山口真帆突開Live爆料稱「可能會被殺」，說到激動處甚至忍不住想喊（片段截圖）

逃脫後，山口真帆發現另一名男子從其他成員的房間裡出來，被捉住後想嘗試大喊救命卻叫不出來，叫出來後又被該名男子堵住了嘴，當時她以為自己快被殺死了。幸而，她趁電梯的聲響分散了該名男子的注意力後馬上掙脫，但想到如果被關在家不知道會發生什麼事，於是逃到走廊，但因為太害怕腿軟跑不動，連手機都被拿走，而她也在確認安全後，公布這次事件。

和大部份日本少女偶像一樣，山口真帆不時在Twitter上發布自己的生活點滴，這次會否搞出個大頭佛？▼

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提到這件事情與成員有關，雖然該名男嫌疑犯已經被警方逮捕卻也被釋放了，山口真帆在Twitter也提到，她不在意被懷疑說謊，但即便自己是被襲擊的一方也不希望大家對NGT的印象變壞。最後，她也表示自己在Team G的生活非常快樂，認真工作的成員也相當的多，但希望同類事情絕對不要再發生。一連串的Tweet在日本時間大約四點半發出，同時指責今村悦朗因為是男性，所以不懂女性被襲擊的恐懼。由於現在自己的住處等資料都已曝光，就連出街都有陰影。

山口真帆被襲的消息一出，引起網民熱烈討論。此前，她於上個月22日的握手會就以身體不適的理由休養，隔天也以同樣理由將握手會腰斬。雖然她於同一日夜晚，急急在Twitter發道歉文補鑊，同時澄清自己「沒有患厭食症」。不過，Fans們均紛紛反映她真的太瘦了，如今一連串的爆料，更讓大家擔心她的安危以及身心狀況，也引伸出了很多對於成員安全問題以及戀愛狀況的許多猜疑。現時，她的「敏感」帖文已經全部刪除，只餘下網友截圖留下的備分，真相是如何，恐怕暫時還不得而知。

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