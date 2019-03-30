日向坂46首張單曲正式推出　《B.L.T.》超大篇幅特集全團登場！

【日向坂46】東京ニュース通信社所發行的情報雜誌「B.L.T. 2019年5月号増刊日向坂46版」在今天發售，於日本全國書店、網路書店及TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）電商網站皆可購入。

作為特別的增量號，這次是以3月27日發行團體首張單曲「キュン」的日向坂46作為封面及內容特集。內有共46面有關日向坂46的超大篇幅，集結全團共20人的訪談及滿滿照片。主要版本的封面人物為加藤史帆、齊藤京子及小坂菜緒，另一個版本還有加上柿崎芽実及佐々木美玲的組合，以團體代表色「天空色」為攝影視覺核心，全員活力十足的樣子與團體形象相當合適。其他三個版本的封面還有佐々木久美＆富田鈴花＆濱岸ひより＆宮田愛萌＆渡邉美穂、高本彩花＆東村芽依＆河田陽菜＆松田好花＆上村ひなの、井口眞緒＆潮紗理菜＆高瀬愛奈＆金村美玖＆丹生明里，共將發行五種版本的封面，

作為特別的增量號，這次是以即將於3月27日發行團體首張單曲「キュン」的日向坂46作為封面及內容特集。內有共46面有關日向坂46的超大篇幅，集結全團共20人的訪談及滿滿照片。（ATC Taiwan提供）

專訪的部分向成員們提問到有關離單曲出道時間越來越近的心境告白，佐々木美玲表示「覺得時間過得好長阿。」並提到「想要重拾自己的初心！」而在特別的日子當中，柿崎芽実提到「如果能跟其他成員一同前進的話其他的也沒什麼好要求了。希望能夠深切的感受到自己作為日向坂46一員的感覺。」而在團體第一張單曲擔任中央位置的小坂菜緒則表示「確實感受到了不少壓力。」「希望能夠做好準備站上中央位置。日向坂46是像被太陽照射到一樣溫暖的地方，希望能將這種氣息傳達給大家。」除此之外，還有與成員一同主持節目「ひらがな推し」的搞笑藝人團體「オードリー」也將在本期雜誌登場，作為看著她們成長，有如哥哥一樣的兩位對於團體有什麼樣的感想及期望也令人期待。別冊附錄將收入加藤史帆＆齊藤京子＆小坂菜緒的雙面超大型海報。

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