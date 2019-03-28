AirPods 2上手開箱速試！Apple新藍牙耳機音質、反應質素如何？

Apple新一代AirPods終於登場（AirPods 2），究竟新舊耳機有什麼分別？音質、功能上與上代有幾多分別？無線充電速度如何？立刻開箱試玩！

AirPods 2終於正式推出，而且實機已經入手，當然第一時間為大家開箱實測。一開箱就會看到純白色的AirPods，無論外箱與內箱的設計均同上代一樣（只是在盒邊上印上了「AirPods Wireless Charging Case」，要不然難以分辨）。盒內跟的配件與上代一樣，都只是一條Lightning線、一對AirPods耳機以及擁有無線充電的收納case。AirPods外觀上跟上代差不多，不過細心睇便會發現收納充電case有少少設計上的不同：第一，盒背的按鈕位置移上更中央位置、第二，充電燈版上方蓋底移至AirPods正面位置。

新AirPods 2開箱（按下圗放大）

外表上沒有多大改變，那內裡又如何呢？新一代AirPods更換了處理能力更強 H1 處理器支援下，新加入全聲控「喂 Siri」操作，而且在 H1 的支援下，新AirPods的藍牙聲畫遲緩情況，官方指進行遊戲時的聲畫delay情況大幅減少達 30％。以上都是官方給予的資料，那實際使用上有沒有什麼分別呢？先由聽歌試試吧！

記者利用Apple Music以及KKBOX下載了其最高質素的音樂，利用iPhone XS Max分別於AirPods第一代及第二代上播放測試，試聽幾首歌後發覺幾乎沒有什麼分別，因此相信在播放單元上基本上是同出一轍，中、高音的處理不俗，重低音雖然比原裝有線耳機還好，但對於二、三千蚊的高質素真藍牙耳機就還差一點點。

收音方面又如何呢？先測試於街頭打電話的效果，發現收音除噪的效果明顯第二代比第一代出色，對方聽到用家更清晰及大聲的對話；不過試錄WhatsApp語音短訊時又不太發覺大幅進步，相信是H1處理器於打電話時刻意優化了收音效果（使用WhatsApp時卻沒有啟用）。

新舊AirPods外表分別（按下圗放大）

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那新加入的「喂Siri」功能有沒有用呢？其實上一代都已經支援「拍2下耳機」呼出Siri的功能，不過「喂Siri」就毋須手部作任何操作下呼叫指令，的確是方便很多。可以作出聽歌指令（如下首歌或聲音大點）、打出電話、設定鬧鐘等，如果非「Apple Music」可用嗎？記者於KKBOX設定了「Siri捷徑」指令，都可以順利於AirPods上以「喂Siri」操作，相信對於懶得用手操作的用家方便得多。而且，在比起上代街頭上都更順利以語音操作（上代AirPods不時聽錯指令），相信這亦是新處理器 H1 的功力。

利用Samsung Galaxy S10+的逆向無線充電功能為AirPods 2充電。（林勇攝）

那打機、睇劇有delay嗎？上代AirPods已經幾乎沒有遲延，今代AirPods官方更指減少30% delay。說真一句，記者始終不是「電競專家」，單單睇劇打機完全不覺得遲延，或許這方面之後再作深入詳盡測試。

無線充電速度如何呢？新AirPods無線充電case，可以直接放在Qi無線充電板上直接充電，不過似乎它不對應「快速充電」功能，測試對應於10W快充無線充電板上充電30分鐘，大約只充了13%電量，不算快（但都算方便）。

喂Siri操作圖解（按下圖放大）

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