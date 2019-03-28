Apple Watch ECG心電圖功能香港正式啟用！實測操作要訣

Apple Watch series 4推出了一段時間，當中最令人期待的功能「ECG心電圖」功能卻只在美國使用有點可惜。不過，由今日開始Apple Watch的ECG心電圖功能，終於開放給香港用家使用，更是亞洲區第一個地區！究竟如何才可使用？使用時有什麼需要注意等？立刻實測試用。

Apple Watch的心跳偵測功能一向都頗令人信賴，亦曾成功提示用家預防心臟隱病。最近WatchOS更新至5.2之後，更追加了偵測心率不整通知功能，可以自動分析用家疑似心房顫動（AFib）而心率不整時，便會向用家發出提示（需要在「健康」APP內設定）。

不過在去年發布會的ECG心電圖功能，則只限Apple Watch series 4上才可以使用，同樣地用家只需要將iPhone更新至12.2版本或以上、Apple Watch 4則需要升級至5.2版本或以上才可以安裝「ECG APP」於手錶之上。

Apple Watch series 4更新後，便會自動安裝ECG APP。（林勇攝）

心律不整通知設定（按下圖放大解說）

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操作上十分簡單，只需要在手錶打開ECG APP（心電圖APP)，戴著Apple Watch的手臀放鬆擺放著，然後另一隻手指尖掂著錶冠，錶底感應器至指尖上的錶冠兩邊形成電極，感應心室跳動的微電流。經過30秒偵測之後，APP內便會向用家查詢有沒有什麼不適的徵狀，從而向用家作出建議。同時亦會將心電圖資訊傳送至iPhone的「健康」APP內。隨時打開APP內查看，或輸出PDF檔案給醫生作參考。

心電圖設定（按下圖放大解說）

不過，雖然ECG心電圖準確度高，但官方指其仍不可取代醫院的專業儀器，用作提示或睇醫生時多個參考數據。另外，Apple建議22歲成年用家才合適使用，太年輕的用家未必準確，用家亦要留意。