IKEA 藍牙喇叭 Eneby 揚聲器　型格設計大眾化價錢香港有得玩

IKEA 藍牙喇叭 Eneby 揚聲器系列其實在北美推出已經一段時間，近日卻令人驚喜地在香港開賣。IKEA 香港一向 fans 眾多，這一系列藍牙喇叭設計型格之外價錢亦都抵玩，而且跟 IKEA 的組合櫃 fit 到暈；作為 IKEA fans 的大家，去馬吧！

IKEA 藍牙喇叭 Eneby 揚聲器系列分別有可攜帶式的 Eneby 20（20 x 8 x 20cm）及適合家居擺放的 Eneby 30（30 x 11 x 30cm）兩款，同樣採用超簡約北歐式設計，機身就只有簡單的喇叭網面加上一枚圓型的音量/電源控制扭鍵，感覺非常之 IKEA。

IKEA 藍牙喇叭在香港開賣，這一款 Eneby 20 是屬於可攜帶款式。（IKEA）

可攜帶式的 Eneby 20 設有手柄設計，方便大家安心上路帶著用；配合專用電池，可以作連續 10 小時播放。而 Eneby 30 的機身大小，「剛好」跟 IKEA 多款貯物櫃大小非常配合；用戶亦可以另外購買專用的揚聲跆器架，作座檯使用。

Eneby 30 跟 IKEA 的多款貯物櫃大小非常配合。（IKEA）

Eneby 20 定價 $599，感覺幾抵玩，而 Eneby 30 定價 $999。兩款 Eneby 揚聲器都設有全黑色或者白拼灰色的網罩選擇，網罩可以移除，顯示更復古的喇叭設計。Eneby 揚聲器系列將於 4 月在香港 IKEA 開賣，fans 們記得留意。

IKEA 藍牙喇叭 Eneby 揚聲器多面睇（按圖放大）